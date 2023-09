Därutöver har vi förstås som alltid sport, kultur, ledare, debatt, insändare, familjesidorna och in- och utrikesnyheter.

Ja, vi bullar helt enkelt upp extra mycket på lördagar framöver för att mildra saknaden av papperstidningen på söndagar. För från och med den 1 oktober kommer inga tidningar i brevlådor och postfack på söndagar, vilket jag skrev om i juni.

Men det innebär förstås inte att det inte görs journalistik. Är du prenumerant på papperstidningen och har en mejladress, eller om du har en digital premium-prenumeration, så kan du läsa GD Söndag som e-tidning. Ladda ner vår app!

GD Söndag är fullmatad med nyheter och sport. Dessutom tar vi flera nya grepp i vår satsning Helg även i den och utökar e-tidningen med fyra sidor.

Förutom vårt populära bostadsreportage Bygga & Bo, som alltid publiceras på söndagar, så nysatsar vi och tillför två sidor nostalgi med bilder från förr – denna vecka om Brynäs gyllene 60-tal. Dessutom tillför vi en helsida om klimatet varje söndag. I morgon lyder rubriken: Ny fråga inför bostadsköpet – står huset pall för skyfall? Och därtill har vi fördjupningar – i morgon om robotar som ska fungera som människor.

Varför ändrar vi?

Gefle Dagblad växer. Just nu har vi fler prenumeranter än på många år! Och redan under fjolåret ökade antalet läsare med 1.000. Enligt den stora mediemätningen Orvesto nådde vi då 63.000 läsare per dag i snitt.