Jag har inga problem med att betala för att se en hockeymatch, helt okej, men inte att eleverna ska betala för att vara i skolan. Ge dom ett parkeringstillstånd per termin, hur svårt kan det vara. Någon kanske ska ta och räkna ut vad en elev kommer att betala per månad för att vara i skolan fem dagar per vecka, träna 3-4 gånger per vecka och utföra sina hemmamatcher. Gör om, gör rätt.

Lapplisan