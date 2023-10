Sedan när har Limöbåten enbart varit till för barn och unga? Människor i alla åldrar åker. Hur mycket "subventioneras" andra biljetter i kommunen, per användare? Handlar inte all kommunal verksamhet om "subventioner", såväl den lagstadgade som den frivilliga, till vilken all kultur- och fritidsverksamhet utom biblioteken hör?