Per Götberg pensioneras nu efter flera år i Gävle. Han har varit en omtyckt och kunnig familjerådgivare för par, familjer och enskilda. Dessutom ansvarade han för Trygghetscirkeln, en föräldrautbildning, som baserar sig på anknytningsteori och som Per var med om att ta till Sverige för tolv år sedan. Kyrkan erbjuder den som dopgåva till alla föräldrar i Gävle med omnejd.

Från vänster Per Götberg, familjerådgivare, Helena Akne, biträdande kyrkoherde och Helene Götberg, utredare och verksamhetsutvecklare, vid avtackningen i Bomhus kyrka.

Dessutom har Per ansvarat för kyrkans samverkansavtal med mansmottagningen Stickan och med Hela Människan. Ytterligare arbete som Per varit delaktig i var att starta upp och driva en pappagrupp i Andersberg, där pappor fick möjlighet att prata med personal och med varandra om sin papparoll för att på så vis göra barn och familjer tryggare. Bland alla uppdrag så är Per fortsatt en av två kontaktpersoner i Uppsala Stift, utsedd av biskopen, att vara stöd åt personer, som råkar ut för sexuella gränsöverträdelser i kyrkliga sammanhang.