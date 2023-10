Sverigedemokraterna utlovade i valrörelsens slutspurt en tandvårdsreform som skulle kosta runt 7-8 miljarder. Absolut ingen dum idé i sig. Istället sänker de priset på drivmedel med delar av den så kallade reduktionsplikten med lika mycket. Detta för att kamma in några lättköpta röster för att vinna valet. Hade det inte varit bättre att behållit drivmedelspriserna och infört tandvårdsreformen istället frågar man sig, nu när ändå svenska folket vant sig vid ett högt pris för att försöka rädda vår del av planeten? Istället klampar de in som en elefant i en glasaffär och förstör allting. Helt i onödan. Oavsett hur populär de tror deras politik är, rår de ju inte på världsmarknadspriserna på råolja som absolut inte kommer att gå ner så länge Ryssland är med på spelplanen.

Ibland undrar man med vilken del av människokroppen Ulf Kristersson tänker med? För det är väl han som är statsminister, eller…?

Ingenting inom rikspolitiken är viktigare än klimatpolitiken, den står över allting just nu, det har vi med all tydlighet sett under detta år.

Nikodemus Kråkvinkel