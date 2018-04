Larry Forsberg: Du har gått på en stöt, Larry!

Jag hann precis läsa rubriken i Expressen och tänka att ja, så har det faktiskt varit under en stor del av mitt liv. Som tur är har jag ändrat mitt betéende. Så läste jag vidare: ”Då finns chansen att du är intelligent – flera studier pekar nämligen mot att samtliga tre egenskaper tyder på högt IQ”.

Framförallt konstaterandet att intelligenta ofta går och lägger sig sent är, enligt Expressen, en bevisad sanning. Och två tankar slår mig direkt; om detta verkligen är en absolut sanning så var jag alltså mycket intelligentare för tjugo år sedan än jag är idag. Och, vilket är direkt oroande, fjortonåringen här hemma – som aldrig lägger sig före midnatt - måste vara ett riktigt snille. Det hade jag aldrig kunnat ana.

Själv vaknar jag allt tidigare - och ointelligentare! - på morgnarna. Och jag kommer aldrig för sent. Tyvärr. Om jag gjorde det så skulle jag ha ett bättre liv. Det visar en undersökning publicerad i International Journal Of Clinic And Health Psychology (en publikation namngiven av nattugglor får man förmoda). Vad de säger sig ha bevisat är att människor som inte hyser någon större respekt för tider både oroar sig och stressar mindre.

Är det bara jag som börjar inse vilken stor, fet blåsning vi har åkt på?

Detta i sin tur leder till att de i betydligt mindre omfattning riskerar att drabbas av stressrelaterade sjukdomar som t.ex. hjärtattack. Men det stannar inte där. Nejdå, de som kommer för sent är oftast också mer framgångsrika, och de tjänar mer pengar än vi som passar tider. Dessutom är de mer entusiastiska och positiva än oss andra.

Och här tycker jag det kan vara på sin plats att slå till med storsläggan rejält: enligt en annan undersökning (Yale University) så kan de där slashasarna som kommer försent också - tack vare sin optimism - se fram emot att leva 7,4 år längre än pessimisterna.

Jamen, hallå – är det bara jag som börjar inse vilken stor, fet blåsning vi har åkt på? Vi har ju svalt betet och kroken och tamejfan hela, djävla metspöt! Redan som barn får vi lära oss att det är fult att svära, att vi måste städa våra rum och plocka undan efter oss innan vi går och lägger oss - i tid! - så att vi inte kommer försent till skolan. Men vad har vi tjänat på det? Absolut ingenting! Vi har – för att citera Peps Persson – gått på en stöt. Här sitter vi pigga och vakna på jobbet 07.00 och tror att vi är duktiga, när vi i själva verket är beklagansvärda!

Nej, det kanske är dags att tänka om. Det kanske är dags att börja svära (så man blir smart), sitta uppe halva natten (så man blir ännu smartare), låta disken stå kvar på spisen (för att bli jättesmart), och komma försent så ofta man kan (så att man både får högre lön, blir mer framgångsrik och - framförallt - får leva 7 år längre).

Problemet är bara att jag inte tycker att det låter särskilt smart.

Larry Forsberg

Låtskrivare och radiopratare