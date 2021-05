1 000 skjutna skarvar från Gävlebukten tar plats i Konstcentrum

Keep washing har vi fått höra under pandemin, det vill säga fortsätt att tvätta händerna, men Konstskolan i Gävles elever uppmanar nu också: Keep watching!

Fortsätt att ge konsten och kulturen i bred bemärkelse stöd, en del av samhället som vid sidan av vården och krogbranschen tillhör de mest drabbade av coronasmittans restriktioner.

LÄS MER: MISSA INTE KONSTKOLLEN I SLUTET AV ARTIKELN MED FLER TIPS PÅ AKTUELLA UTSTÄLLNINGAR I GÄSTRIKLAND

Till skillnad från i konsthallen i Sandviken, där tredjeårseleverna ställer ut, kan besökare på plats se tvåornas slututställning på Konstcentrum. Ett antal "slottar" med ett begränsat antal besökare finns varje dag att boka (se detaljer för detta på Konstcentrums hemsida).

Det är bara att hålla med eleverna: Konsten behöver vårt stöd nu.

Yrkesverksamma konstnärer har drabbats ekonomiskt, men det har inte varit lätt heller för konstnärer som utbildar sig och har gått miste om det kanske viktigaste under en kreativ utbildning: Utbytet av tankar med andra likasinnade.

Vanligtvis brukar pressvisningen inför dessa elevutställningar myllra av elever som vill visa sina verk, men denna gång finns bara en representant på plats: Rebecka Ahlin.

– Det är jobbigt att det blivit som det har blivit, men vi har kunnat jobba och ha tillgång till skolans lokaler. Det jag har saknat mest är samhörigheten i att sitta och skapa tillsammans, säger hon.

Att det är just Rebecka Ahlin som valts ut beror kanske på att vi i pressen blir den enda publik för hennes performance. I sin hand bär hon nämligen "Mini me", en miniatyr klädd i samma mönster som hon själv. Dockan smälter in så bra att man nästan missar att se den.

Svårare att missa är installationen som fyller golvet i konsthallen med 1 000 symboliska skarvar. Christian Trosell har utgått från nyhetsrapportering och utredningar om de 1 000 skarvar som tjuvsköts i Gävlebukten häromåret. Skarven är hatad av många, men oavsett åsikt i frågan så har Christian Trosells verk en effekt. Det går inte att blunda för brutaliteten i handlingen. 1 000 är bara en abstrakt siffra, men inte när den formas till ett berg av pappersfåglar på golvet.

Variationen är som vanligt stor. Tendensen med en mer hantverksbaserad konst är kanske svagare i år. Måleriet representeras bäst av Elna Karlsson, särskilt konstnärens målning "Möte" – ett porträtt med feminina attribut som smycken, och med klädsel där brösten anas under tyget, men ett porträtt som samtidigt har en maskulint uttryck. En porträttmålare som är säker i hanterandet av sina verktyg.

Konstskolan är egentligen en bred utbildning som kan leda till vitt skilda yrkesliv. Med den framkantsposition Sverige har tagit inom den digitala underhållningsindustrin finns det en ny arena för konstnärligt begåvade människor att försörja sig inom. Halvar Wallman kan vara en sådan, som tidigare har utmärkt sig för sina filmer och här skiljer sig från övriga genom att visa animationer som ger associationer till sci fi-världar snarare än till konstutställningar i den vita kuben.

Bland de skulpturala objekten fastnar jag för Emma Holmgrens "Depression", en gestaltning av en depression i form av en lägenhet i miniatyr där sängen är full av sten, möblerna är skeva och där disken samlas i diskhon. Det är som ett dockskåp, vanligtvis associerat med lustfylld lek, där glädjen helt har eliminerats.

När jag skrev om tredjeårselevernas utställning i Sandviken, ställde jag den retoriska frågan huruvida det påverkar utställningen att eleverna inte kan skapa sida vid sida. Blir det mer variation i uttryck och tematik när de jobbat på skilda håll? Svaret får bli att jag inte tror att effekten av att snegla på varandra är så stor heller under andra år, däremot att de influenser och trender som kan ses kommer från ett bredare fält av inspirationskällor utanför skolan.

Där har vi ändå varit gynnade under denna pandemi. Vi må ha stängt in oss i våra hem, men därifrån har vi ändå haft tillgång till en hel värld av bilder.

*

KONST

"Keep watching"

Konstskolan i Gävle

Medverkande: ACE Andersson, Andreas Persson, Anna Westberg, Annie Atterlöf, Christian Trosell, Elna Karlsson, Emma Holmgren, Halvar Wallman, Joakim Lundberg, Rebecka Ahlin och Samael Thörnberg.

Gävle Konstcentrum

Utställningen pågår 22/5–30/5

*

KONSTKOLLEN

Tre andra utställningar i Gästrikland värda ett besök.

* Anna Klim. Thomasson på Profilen Konst och Ram, Gävle. Så sent som i februari såg vi Anna Klim. Thomasson ställa ut i Skutskärs bibliotek. Nu lämnar hon hemkommunen Älvkarleby för att ställa ut i Gävle. Popsurrealism är ett ord som hon använder för att beskriva sin konst med. På GD.se kan du läsa mer om hennes konst.

* Elisabeth Biström på Galleri K, Gävle. Akvarellmålaren Elisabeth Biström från Norrtälje har mer skärpa i sitt måleri än vad många andra akvarellmålare uppvisar. På Galleri K visar hon naturmotiv där man hör snön knarra under fötterna och vattnet skvalpa mot stenar. Sista helgen.

* Bastien Artigas på Little Art Cakery, Gävle. Naturfotografen Bastien Artigas presenterar sig för Gävleborna med en utställning på Little Art Cakery på Alderholmen. Han visar ett storslaget naturfotografi som kombinerar de vida vidderna med detaljerade djurporträtt.