10 år, 10 artister, 10 recensioner – så var kvällarna vi minns i Göransson arena

50 Cent – 28 oktober 2011

Så tyckte recensenten:

Rubriken säger mycket: "Så konstigt det låter". Recensenten inleder med att titta ut över den ödslighet som är Göransson arena. En tom läktare med sittplatser och en ståplatspublik som tar upp en fjärdedel av golvytan. Draget framför scenen är ändå bra, och 50 cents beskrivs som ett proffs. Däremot används ord som "bisarr" och "skoldisco" för att beskriva själva showen.

Recensionens träffsäkraste formulering:

"Det är upplagt för extranummer, men publiken verkar inte uppfatta det, utan släntrar ut på parkeringen i stället."

Betyg: 3 av 4

Läs hela recensionen här: Så konstigt som det låter

Scorpions – 8 december 2012

Så tyckte recensenten:

"Högt och lågt" kännetecknade intrycken från spelningen. Recensenten känner sig dock hedrad, att få chansen att recensera ett sådant stort band i staden där han växte upp. En viss besvikelse märks, i det att Scorpions inte spelar så många låtar från det sena 70-talet och tidiga 80-talet, samt att man spelar alltför många powerballader.

På plussidan finns pyrotekniken och det faktum att man inte avslutar med "Wind of change" utan murbräckan "Rock you like a hurricane".

Recensionens träffsäkraste formulering:

"Übertunga ”The zoo” med sitt köttiga chugga-chugga-riff tillfredställer alla som vill spela luftgitarr."

Betyg: 3 av 5

Läs hela recensionen här: Högt och lågt med Scorpions

Twisted Sister – 15 december 2013

Så tyckte recensenten:

Publiken beskrivs vara på bästa möjliga humör. Då hade de inte spelat på fem månader, men någon syn på ringrostighet syntes inte. Sångaren Dee Snider beskrivs som tidernas bästa frontman och han håller publiken i Göransson arena i ett järngrepp. Den riktiga extasen kommer i "We're not gonna take it" och "I wanna rock".

Recensionens träffsäkraste formulering:

"Järngreppet han håller och det ständiga snacket med publiken får var och varannan jublande Sandvikenbo att känna sig speciellt utvald."

Betyg: 4 av 5

Läs hela recensionen här: Twisted Sister – mer än bara barnvänlig allsång!

Deep Purple – 8 februari 2014

Så tyckte recensenten:

Från den tiden då vi uppenbarligen inte jobbade lika hårt med rubrikerna (recensionens rubrik var "Helt okej ändå, Purple"), hittar vi Deep Purples spelning från 2014. Bitvis gungade Göransson arena med de rutinerade rockgubbarna och ljudet beskrivs som, just det, helt okej. Recensenten gillar att gitarristen Morse får ta stor plats med sina solon och kvällens bästa låt är Perfect strangers.

Recensionens träffsäkraste formulering:

"68-åringen bär en svart t-shirt med texten ”Too late to die young”. En sarkastisk passning till allt vad rockmyter innebär."

Betyg: 3 av 5

Läs hela recensionen här: Helt okej ändå, Purple

Lauryn Hill – 11 september 2014

Så tyckte recensenten:

Även här konstateras det att lokalen tycks halvfull. Recensenten hade förberett sig på en nostalgikväll – men ack så fel han fick. Låtarna är omgjorda till oigenkännlighet men efter halva konserten börjar hon spela på en akustisk gitarr. Lugna medleyn spelas och upplevelsen blir bättre och avslutas i bästa stil. "Fu-gee-la" följt av "Ready or not" utgör spelningens bästa segment.

Recensionens träffsäkraste formulering:

"Trots strul med ljud och minst sagt experimentella versioner av sina hits lyckas Lauryn Hill sy ihop en minst sagt splittrad konsert."

Betyg: 3 av 5

Läs hela recensionen här: Lauryn Hill dröjde starten - men sen gick det undan

Bryan Adams – 21 mars 2015

Så tyckte recensenten:

Recensenten frågar sig vad som egentligen driver en artist som hållit på i decennier och sålt över 100 miljoner album. Svaret blir utan tvivel: kärleken till musiken. Valet att inleda konserten med den mindre kända låten "Reckless" ifrågasätts men sedan avverkas hitsen snabbt, och allsången kommer igång. Äldre par ser ut att gå hem med en ny glöd i förhållandet, efter "Heaven" framförts. Bryan Adams röst beskrivs som att den har en kalasdag och tycks bara blivit bättre med åren.

Mest talande formuleringen:

"Drygt halvvägs in i konserten kommer sedan gitarrintrot det verkar som alla har väntat på och ”Summer of ’69” är ett faktum. Antalet luftgitarrer som plötsligt plockas fram hos kvällens alla hobbygitarrister är imponerande och så även gensvaret."

Betyg: 4 av 5

Läs hela recensionen här: Precis som Bryan själv har musiken åldrats med värdighet

Laleh – 26 november 2016

Så tyckte recensenten:

Må vara en bubblare, men många i Sandviken minns Lalehs konsert från 2016 som kanske den bästa konserten arenan haft. Nu var inte recensenten lika imponerad, där svårigheten att få grepp om henne som artist och person används som argument. Publik som inte vet om de ska klappa eller sitta i tystnad, beskrivs. Däremot hyllas orkestern som visar hur gigantiska låtar hon har i sin repertoar.

Recensionens träffsäkraste formulering:

"Som mest komiskt blir det när en stor del av publiken får feeling och reser sig upp och klappar i takt – och så blir det tyst på scenen. "Jaha, då sätter vi oss då", tänker folk."

Betyg: 3 av 5

Läs hela recensionen här: Trots missförstånden – till slut har Laleh publiken i sin hand

Sabaton – 18 mars 2017

Så tyckte recensenten:

Det då största svenska hårdrocksbandet Sabaton var efterlängtade i Sandviken, och recensenten beskrev målande hur man byggt upp sin spelning kring historiska fältslag och bataljer. Publiken, som kom i drivor, hängde på och hängav sig åt den krigiska stämningen. Recensenten väcktes till liv och frågade sig själv om han verkligen skulle komma att somna på natten.

Recensionens träffsäkraste formulering:

"Jocke Brodén, sångare, flög runt på scenen i Spartacus-hjälm medan pyroeld sprutade ur scenen och basisten Pär Sundström smattrade på basen som att han frenetiskt klappade en strävhårig rottweilerrygg."

Betyg: 4 av 5

Läs hela recensionen här: Riva-ned-Berlinmuren-kaxiga tyskar och fiktiva historielektioner – Sabaton väckte Sandvikarna ur vinterdvalan

Britney Spears – 11 augusti 2018

Så tyckte recensenten:

Av de största artisterna, i den största showen, delades också det svagaste betyget ut. Recensenten belyser även här det bisarra i att hon väljer att spela i Sandviken, och att det tidigt hörs att det är playback. Även hennes mimande kritiseras och hennes dans beskrivs som slängig och otajmad. Den mest påkostade showen under de tio åren är ändå häftig och för en kväll fick Sandviken vara Las Vegas.

Recensionens träffsäkraste formulering:

"Britneys insats är ändå lite bättre än när Pamela Anderson kom till stan och satt och stirrade i ett bås på Allstar i en halvtimme."

Betyg: 2 av 5

Läs hela recensionen här: Så var Britney Spears i Sandviken "Det är tur att hon har en armé av skickliga dansare med sig"

Tomas Ledin – 3 november 2018

Så tyckte recensenten:

Ledin har visserligen spelat på invigningen samt år 2013 men det ligger i det minnesvärdas natur att den senaste spelningen per automatik är den vi minns bäst, och när Ledin besökte Göransson arena i slutet på 2018 var förväntningarna höga. Recensenten tyckte att Ledin tvekade med att trycka gasen i botten, inledningsvis, men när väl gasen trycktes ner levererade han. Den tekniska scenografin imponerar och hitsen avlöser varandra.

Recensionens träffsäkraste formulering:

"Hade inte en viss amerikansk tramssångerska besökt staden tidigare i somras hade Tomas Ledin utklassat all historisk konkurrens när det kommer till de visuella effekterna."

Betyg: 4 av 5

Läs hela recensionen här: Fenomenalt – men jag ville ju lära känna dig, Tomas