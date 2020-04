125 Gävlebor: 1920-1944 – världsberömt Gävlemärke föds och Hägg slår rekord

Del 2: Vi har listat 125 Gävlebor, en för varje år.

Och nej, det är ingen ranking. Och ja, det saknas säkert ett antal personer som ”borde” ha varit med. Och ni behöver inte räkna, det är fler män än kvinnor på listan. Mycket beroende på att så såg samhället ut, åtminstone de 75 första av de här åren. Se det som ett stycke Gävlehistoria. Vad minns du?

I dag presenterar vi del två av fem, åren 1920–1944. En tid då ett världsberömt Gävlemärke föddes och en Gävlebo var den snabbaste medeldistanslöparen i världen.

1920 Sven Engwall, den i kaffefamiljen som var vd när varumärket Gevalia lanserades. Firman startades av Victor Theodore Engwall i mitten av 1800-talet och någon i familjen var vid till bolaget såldes i början av 1970-talet.

1921 Lotten Westergren bildar tillsammans med maken Johan en stiftelse, Gustavsgatan 16, för att av testamenterade medel bygga ett hem för fattiga äldre änkor eller ”fruntimmer som förde hederlig. Vandel”. Huset byggdes 1925–1926 i nyklassicistisk stil.

1922 Evert Jäderberg föds, efter starten av sin ateljé J:berg ett namn inom fotobranschen i Gävle under lång tid. Flera av de unga fotointresserade som anställdes i firman blev sedan kända fotografer.

1923 Ewert Söderberg föds, chefredaktör och ansvarig utgivare för Arbetarbladet 1973–1983.

1924 Ida Matton, konstnär, skapar ett av Gävles första offentliga konstverk, statyn över Gustav Vasa i Kvarnparken.

1925 Karolina Själander dör vid 84 års ålder, grundare av Själanderska flickskolan, drev tidigt frågan om kvinnors rätt till utbildning.

1926 Hans ”Stöveln” Öberg föds, en av Sveriges största hockeyspelare med två VM-guld 1953 och 1957, SM-guld med GGIK 1957 och SM-guld i bandy med Skutskär 1959. Öppnade 1954 sin sportaffär, som lever kvar än i dag i sönernas regi.

1927 Daniel Olsson flyttar från Halmstad till Gävle och köper Sörby handelsträdgård, som sedan drivs vidare av familjen i flera generationer.

1928 Henry Thunström får en idé när kvarteret Mejseln på Brynäs byggs, han ska öppna en egen frisersalong. Tankarna blir verklighet och salongen finns än i dag.

1929 Nils Berlin tillträder posten som borgmästare i Gävle, en position han har till 1953.

1930 Sigge Parling föds i Forsbacka, en av få personer som spelat VM-final i två stora lagidrotter. 1958 på Råsunda hade den inte helt lätta uppgiften att hålla koll på 17-åriga underbarnet Pelé i fotbollens VM-final, som Brasilien vann med 5–2. Tre år senare stod han i det svenska bandymålet i VM-finalen mot Ryssland, dock förlust även där.

1931 Gunnar Cyrén föds i Gävle, en av landets genom tiderna främsta silversmeder och glasformgivare, bodde i Gävle hela sitt liv utom åren 1959–70 då han verkade vid Orrefors. Har en egen utställningssal på Länsmuseet.

1932 Gunnar Wetterling lämnar tjänsten som stadsarkitekt i Gävle för jobb i Stockholm, ritade under sina tio år i staden bland annat Sankt Ansgars hus, Hotell Baltic, Westergrenska stiftelsen, Ericssonska stiftelsen och Södra station.

1933 Antoine Rettig dör vid 77 års ålder, ligger bakom de donationer som var med och byggde upp Gävle museum, nuvarande Länsmuseet.

1934 Carl Larsson avslutar sin verksamma tid som fotograf i den ateljé han grundade i sitt eget namn 1893, en verksamhet som sedan drevs vidare av hans ättlingar, och avvecklades 2003. Firman tog pressfoton innan tidningarna hade egna fotografer. Under en tid levererade Carl Larsson bilder till Gävles samtliga fyra dagstidningar.

1935 Gösta Nygren köper, tillsammans med Sven Engwall och Oscar Zedrén, den då förfallna Furuviksparken och börjar renoveringen innan parken kan öppnas på nytt ett år senare.

1936 Philibert Humbla, intendent på Länsmuseet, föreslår att Gästriklands kulturhistoriska förening för donerade medel ska köpa tillbaka briggen Gerda till Gävle som museifartyg. Gävle stad tog ansvar för fartyget och skötte det, men pengarna tröt och förfallet tilltog. 1959 sänktes skeppet.

1937 Anita Lindblom föds i Hille, hon slår igenom på Scalateatern i Stockholm 1957 och förknippas mest med ”Sånt är livet”, en av de mest kända svenska schlagerlåtarna genom tiderna. Bor sedan länge i Frankrike.

1938 Sven Rohlén inleder sina 30 år som brandchef i Gävle, under den tiden anställer han snabblöpande brandmän, initierar skogsbrandbevakning, startar Gävlebygdens flygklubb och ligger bakom tillkomsten av Hemlingbystugan.

1939 La Bella Ingeborg, Valborg Elisabeth Gröning, får lämna Tyskland när andra världskriget inleds, medan hennes man clownen Charlez Bazola lyckas ta sig till Sverige två år senare. Hon inledde sin karriär som cirkusartist redan som femåring hemma i Gävle och var mest känd under mellankrigstiden då paret turnerade i hela Europa.

1940 Dagmar Lange, mer känd som Maria Lang, jobbar en termin som lärare vid Vasaskolan, och händelser här gav inspiration till sådant som sedan kom att utspela sig i flera av hennes kriminalromaner, kanske allra mest i ”Farligt att förtära”.

1941 Oscar Zedrén dör vid 51 års ålder. Han har under ett 20-tal år byggt upp ett hotellimperium i Gävle, och driver Grand Hotell, Centralhotellet och Engeltofta. Barn och barnbarn verkade sedan vidare inom hotellbranschen.

1942 Gunder Hägg sätter under perioden 1 juli–20 september tio världsrekord i löpning, och har då alla rekord från 1500 meter upp till 5000 meter. Sveriges bäste medeldistanslöpare genom tiderna hade dock oturen att vara som bäst under andra världskriget när inga OS arrangerades. Brandmannen Hägg kom till Gävle och Gefle IF 1940 och flyttade vidare till Malmö 1943. Här finns han kvar i form av statyn Löparen utanför Strömvallen och i friidrottsarenan Gunder Häggstadion.

1943 Håkan Vestlund föds, blir 1971 landets yngsta kommunalråd , en post han innehar i 25 år. Efter den politiska reträtten driver han en närbutik med sin sambo.

1944 Arne Sjöström, grundaren av Gävle Galvan, låter uppföra sin 356 kvadratmeter stora Villa Sjöström vid Fridstaplan, med avancerad teknik och påkostade material.

