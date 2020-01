80-talets förste Gästrike har bildat familj: "Det bästa som hänt mig"

Eric Linngård föddes 1 januari klockan 8.38, samma år som Brynäs tog sin tionde SM-titel efter att ha besegrat Västra Frölunda i finalspelet. Nämligen 1980.

Han blev därmed 80-talets förstfödde på Gävle sjukhus.

Mamma Lisbeth Linngård berättar:

- Vi hade flyttat från Stockholm till Staketgatan i Gävle. På nyårsafton kände jag att det var dags att åka till BB. Jag minns att det sköts raketer utanför när Eric föddes.

Eric Linngård växte upp med sina föräldrar och storasyster i bostadsområdet Brynäs. Han gillade att fiska och spelade bland annat tennis, fotboll och ishockey.

– Eric var den gladaste och finaste unge man kan tänka sig. Han har aldrig varit besvärlig och vi har aldrig haft några problem med honom. Han var en glädjespridare och är det fortfarande också, säger Lisbeth Linngård.

Senare lade Eric idrottandet på hyllan och satsade istället på studier och musik.

När tidningen för tio år sedan gratulerade Eric på födelsedagen bodde han i en lägenhet på Norra Köpmansgatan med flickvännen Frida Eklund.

De hade träffats sommaren 2003 när båda två jobbade på Coop Forum i Valbo Köpcentrum.

Sedan senaste besöket har Eric och Frida gift sig och fått två söner: John, 5 år och Henry, 2 år.

När han får frågan om det bästa som hänt de senaste tio åren så svarar han tveklöst just giftermålet med Frida och när sönerna föddes.

– Det värsta som hänt mig var när min pappa gick bort, säger han.

För tio år sedan läste Eric tredje och sista året på SMI, Stockholms musikpedagogiska institut, och pendlade mellan Gävle och huvudstaden. Han hoppades kunna jobba som musiklärare när han var klar med utbildningen.

Numera pendlar han mellan Valbo och Hofors – och jobbar som musiklärare på Entré ungdom, en mötesplats och ett aktivitetshus för ungdomar i Hofors.

– Framför allt undervisar jag i gitarr, piano och sång, säger han.

Men han har också ett eget företag i vilket han jobbar som trubadur på fester och restauranger.

Frida, som numera heter Linngård i efternamn, pluggade vid förra besöket på Högskolan i Gävle och pratade om att hon i framtiden ville jobba med människors fysiska och psykiska hälsa.

Efter examen började hon jobba som rekryterare på Proffice, numera Randstad.

– Jag trivs med jobbet jag har i dag, men vill också jobba med någonting som är inriktat på arbetsmiljö, säger hon.

För tio år sedan pratade paret om att bo vid havet i Gävle.

När tidningen träffar dem igen så bor de i en villa i Valbo.

– Det är mer praktiskt att bo i Valbo när man har barn. De har nära till skolan och till fritidsaktiviteter. Min äldsta son har börjat spela hockey i Valbo och har nära till ishallen. Frida jobbar i Gävle och jag i Hofors. Valbo ligger däremellan. Men fortfarande har vi en dröm om att bo vid havet, säger Eric Linngård.

Vad gör ni om tio år?

– Jag trivs med jobbet och tycker det är kul. Men frågan är om jag orkar fortsätta pendla så länge. Förhoppningsvis jobbar jag med något liknande som nu men i Gävle, Sandviken eller Valbo, säger Eric.

– Jag drömmer om att få jobba med arbetsmiljö, för att få människor att må bra, säger Frida

Eric Linngård

Ålder: 40

Familj: Hustrun Frida, sönerna John, 5 år, och Henry 2 år, mamma Lisbeth

Bor: Valbo utanför Gävle

Gör: Musiklärare, trubadur

Fritidsintressen: Sport, musik.

Favoritmusik: Bruce Springsteen, Dream Theater

Senast lästa bok: "The Gospel According To Luke" av Steve Lukather, från bandet Toto.

Hur fira födelsedagen: Fira med vänner som har barn som går på samma dagis som sönerna, fira med familjen.