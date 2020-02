Alexander, 29, lurades på pengar av dömd Hoforsbedragare: "Han fick mig att tro på honom"

I maj 2019 bedrog en man från Hofors kommun tre olika män på pengar. Totalt ska det röra sig om 18 000 kronor som han lurat till sig via appen swish. Rättegången hölls under förra veckan i Gävle tingsrätt. Mannen sa då att han inte minns ett av fallen samt att han nekade till två andra.

I Frivårdens beskrivning av mannen beskriver de honom "som manipulativ och att han drivs av lust i brotten".

– Jag kan inte förklara varför jag gör som jag gör, har mannen tidigare sagt i förhör.

Det är inte första gången han döms för bedrägeri.

Han har tidigare dömts 2015, 2017, 2018 och 2019. Påföljden av dessa domar har blivit villkorlig dom, skyddstillsyn och senast skyddstillsyn med samhällstjänst 40 timmar. Mannen skulle enligt domen från februari 2019 även gå behandlingsprogrammet One to one, som är anpassat efter personer som lever en kriminell livsstil.

Nu har tingsrätten dömt honom än en gång. Denna gång ska påföljden bli fängelse, om inte Hovrätten ändrar domen.

– Jag förstår honom. I hans sits, varför ska han jobba när han kan lura till sig pengar? säger Alexander, 29, som är en av de som mannen bedrog i maj förra året.

Alexander är från Halmstad men bor och jobbar i Polen. Han äger ett företag där han köper 300-400 bilar per år som han sedan fraktar till Sverige.

Därför är han van att köpa bilar via Blocket och brukar oftast kunna avgöra om det är en bedragare han har att göra med, berättar han.

– Jag har köpt så många bilar att jag kan känna igen vem som kommer försöka lura mig. De flesta som försöker lura en äger inte ens bilen, säger Alexander.

Han kontaktade mannen från Hofors kommun.

Det här bilköpet verkade hyfsat äkta. Visst, han hade inte signerat med bank-id som man brukar vid ett seriöst köp, men mannen ägde ju faktiskt bilen och man kunde se var han påstod sig bo.

– Han fick mig att tro på honom för att han ägde bilen på riktigt. Har jag dina uppgifter så är du inte så dum att du försöker lura mig när jag vet vart du bor, säger Alexander.

Han ska inte ens ha ett bankkonto!

Men köpet började bli allt mer skumt. Alexander swishade 12 500 kronor till mannen och de skulle komma överens om när Alexander skulle hämta bilen. Eftersom han är bosatt i Polen skulle hans firma beställa en transport för att frakta bilen.

Men det visade sig vara ett hopplöst fall.

Alexander försökte flera gånger få svar på när och var han kunde hämta bilen. Men mannen var svår att få tag i och sa att han var upptagen med jobb. Samtidigt försökte han tjäna ännu mer pengar på Alexander.

– Dagen efter jag köpte bilen försökte han "sälja" ännu fler bilar och ville att jag skulle swisha för de också, berättar han.

Till slut kollade Alexander upp mannens brottsregister.

Han såg att det var en dömd bedragare han hade skickat över pengarna till.

– Jag fattar inte hur en person som blivit dömd…han ska inte ens ha ett bankkonto! säger Alexander.

Alexander konfronterade mannen via sms, som skyllde på att han var oskyldigt dömd. Till slut gjorde Alexander en polisanmälan, något han också meddelade honom.

Alexander är skeptisk till de tidigare påföljderna han fått tidigare domar. Han anser att personer som är dömda för bedrägeri borde hållas hårdare efteråt. Att den dömde personen bevakas och att konstiga summor och insättningar borde följas upp.

– Felet ligger inte hos honom, felet ligger hos samhället, säger Alexander.

Han rädd att det inte är sista gången mannen bedrar folk på pengar.

– Jag räknar inte med att få tillbaka några pengar. Men bara att han inte lurar någon annan på pengar, säger Alexander.

Men Alexander är inte ensam av att ha blivit bedragen av mannen i maj 2019. Ytterligare två män blev lurade.

En av dem var 34-årige Bashar.

Han stängde av telefonen och mejlen

Bashar från Västerås kontaktade mannen från Hofors kommun, även han för att köpa en bil. Annonsen låg ute på Blocket, där Bashar tidigare hade handlat flera gånger.

Eftersom han är rutinerad kollade han upp mannen. Bilen stod mycket riktigt registrerad på honom och adressen var den samma som angivits i annonsen.

På mannens begäran swishade Bashar 2 500 kronor. Sedan åkte han till Hofors kommun för att hämta bilen och fullfölja köpet. Men det visade sig vara förgäves.

– Jag ringde på dörren men det var ingen där, berättar han.

I ett sms till Bashar skrev mannen att han glömt bort att Bashar skulle komma.

Mannen bad om ursäkt och sa att han kunde köra bilen gratis till Västerås. Bashar gick med på det och skrev sin adress. De kom överens om tid och plats.

Dagen när bilen skulle anlända till Västerås kom. Men Bashar hörde ingenting från mannen.

– Han stängde av telefonen och mejlen och allting.

Därefter gjorde Bashar en polisanmälan.

Den tredje personen som blev utsatt för mannen är Anders som bor i Kista.

Tråkigt att det är våra pengar som ska gå till sådan där skit

Det var när han såg en trädgårdstraktor på Blocket som han kontaktade mannen från Hofors kommun.

– Jag skickade ett meddelande och han ringde upp och var jättetrevlig faktiskt, säger Anders.

Traktorn skulle bli Anders och mannen ville att han skulle komma och hämta den i Hofors kommun samma dag. Eftersom det var svårt för Anders att komma loss från jobbet den dagen så kunde han inte åka.

– Jag kunde få min far som är pensionär att åka, men han kunde hålla den till mig tills helgen. Så jag swishade halva summan, berättar Anders.

Anders skickade iväg 4 500 kronor. Sedan upplevde Anders att mannen kom på undanflykter om varför Anders inte kunde hämta traktorn.

Till slut ställde Anders ett ultimatum. Antingen skulle han polisanmäla eller få pengarna tillbaka.

Mannen sa att han skulle betala tillbaka summan och Anders inväntade en betalning. Den 10 juni plingade det till i Anders mobil. Han fick tillbaka 1 500 kronor av mannen.

Hela tiden anade Anders att det var något som inte stod rätt till. Bortförklaringarna var så många att han därför misstänkte att han lurades.

– Det är ju aldrig kul att bli lurad. Det är så tråkigt att våra pengar ska gå till sådan där skit. Jag är väldigt besviken på honom, säger Anders.

Tidningen har varit i kontakt med mannen från Hofors kommun. Han berättar att han nekar till att ha bedragit Alexander och Anders.

– Det stämmer inte som de har beskrivit det. Jag har inte vilselett på något sätt där. Vi har överklagat, säger han.