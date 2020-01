Alice går på amerikanskt college: ”Att spela golf med havet inpå var jättecoolt”

Hon åkte i augusti och nu är hon hemma på jullov. Gävletjejen Alice Rindestig, 19, har flyttat till Albuquerque i New Mexico i sydvästra USA för att gå på college och spela golf.

– Det var kul att komma hem och få se lite snö. Men också att baka med farmor. Vi har bakat och lagat mat ihop under hela min uppväxt och imorgon ska vi göra lussebullar. Jag älskar lussebullar och det finns inte i USA.

Under hösten har hon haft runt 30 grader. Men när hon reste till skolan på besök första gången i februari var det ”bara” 20. Då tyckte människorna där att det var vinter och gick omkring med västar. Alice valde att gå i shorts och linne.

– Det var lite komiskt, men allt kändes jättebra. Det går över 20 000 elever på skolan och förutom sport satsas det mycket på forskning. Jag läste naturprogrammet i gymnasiet och nu har jag valt biokemi. Jag vill forska också och det finns goda förutsättningar för det.

Alice började med golf när hon var sex år. Det var pappa Bino och farbror Lasse som tog med henne till minigolfbanan och de blev imponerade över att hon slog så bra. Lasse frågade om hon ville prova riktig golf och Alice svarade förvånat ”Är inte det här riktig golf?” Hon fick prova i Mackmyra och fastnade direkt. När hon fick grönt kort var hon sju år.

– Annika Sörenstam började när hon var tolv. Men allas resa är olika. Hon är en stor förebild för mig. Den största kvinnliga golfspelaren någonsin och dessutom från Sverige, det är jättecoolt!

På college bor hon i en lägenhet på skolans område tillsammans med tre tjejer. Alla är förstaårselever, så kallade ”freshmen”. Skolans signum och maskot är Lobo som betyder varg och golflaget heter UNM Womens Golf men kallas Lobos.

– Det är väldigt tydligt att man är en del av flocken och ska ta hand om varandra både när det gäller sporten, skolan och staden. Det är en helt annan laganda jämfört med i Sverige.

Höstterminen fick en stressig start. Hon reste själv och missade ett flyg när hon skulle mellanlanda. Det blev en natt på hotell och hon kom fram en dag för sent. På skolan mötte hon elever från hela världen men också en svensk tjej från Skåne.

– Caroline Jansson spelar också golf men är tredjeårselev och junior. Det är skönt att ha en till svensk med i laget.

Det har redan varit fyra tävlingar och den första på bortaplan var i delstaten Washington. Där påminde vädret om hemma och Alice slog personbästa. Den sista tävlingen för terminen gick på Bahamas under en vecka. Där var det kvavt och fuktigt med tryckande värme och badstränder längs hela banan. Den hade ett tuffare gräs som gjorde spelet svårare, ändå blev resan ett minne för livet.

– Det var en helt fantastisk vecka. Att få spela golf med havet inpå var jättecoolt. Dessutom hade jag inte varit så mycket utomlands förut, det enda hav jag hade badat i var Östersjön. Mina kompisar blev jätteförvånade över det och sa ”Va, har du aldrig badat i ett riktigt hav!” Sedan gick de med mig till stranden varje kväll. Det är en av de bästa resor jag gjort!

Ungdomar från hela världen söker till University of New Mexico och många kommer inte in. Alice fick göra många tester för att visa att hon skulle klara av vistelsen, studiemotivationen är viktigare än sportintresset. Att få spela med ett collegelag är stort, av hundratals sökande till golflaget var Alice en av fem som togs in. Laget består av nio tjejer. Det kostar pengar att gå på college men det finns stipendier att söka. Alice fick heltäckande både akademiskt och sportsligt scholarship.

För henne är tjusningen med golf att jaga det perfekta slaget. Det ingår att göra misstag och all träning går ut på att eliminera dåliga slag. Hon tycker om mixen av mental träning och teknik. En framtidsdröm vore att spela i Solheim Cup, en lagtävling för kvinnor mellan USA och Europa.

På lovet ska hon vila från skolan, men inte från golfen. Hon har bokat studion på Gävle Golfklubb och tänker träna samma dag som vi träffas. I studion kan hon träna swingen fast det är vinter i Sverige.

Vilka är dina framtidsmål?

– Att bli så bra jag kan bli. Både golfen och studierna är viktiga för mig. Jag läser biokemi för att jag vill bli forskare och jag fick betygen i dag. Det var tre A:n och två A+, det kändes roligt!