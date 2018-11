Chefredaktören: Olyckor berör och upprör – så resonerar jag

Jag fick reda på olyckan via mitt jobb, via larm och via reporter och den text och bild vi publicerade. Jag reagerade inte då.

Det var först ett par timmar senare jag fick reda på vem som skadats, det via den larmkedja som alltid uppstår i familjer och bekantskapskretsar när dylikt inträffar.

Plötsligt fick den där olyckan en helt annan dimension. Jag blev personligen berörd av det vi rutinmässigt rapporterade om.

Tyvärr är detta inte första gången liknande händer och det lär heller inte vara den sista. Vi som bor och verkar här i vår lilla del av världen känner alltid nån som känner nån…

Dom här tankarna dyker upp när jag för tusende gången i ordningen ska försvara och förklara en publicering från en olycka.

För när något inträffar då vill vi som läsare veta allt. Allt. Och det självklart så snabbt det bara går. Ju större nyheten är desto större är läsarnas nyhetstörst. Är det en storbrand eller en våldsam olycka och ond bråd död – då är er informationstörst som störst. Och vi försöker så gott vi kan, utifrån den pressetik vi följer, ge er så mycket vi kan.

Vi skriver direkt när larmet kommer, är det nåt större som hänt åker vi ut på plats och rapporterar i text och bild – och är det ett stort intresse försöker vi sända live från platsen, alltså göra en tv-direktsändning på vår sajt.

Det uppskattas av er läsare. Ja, av er som inte är personligen berörda alltså.

För efteråt dyker nästan alltid mejl eller kommentarer liknande dessa upp:

”Ni är fan sjuka som lägger ut sånt här” eller ”Hur kan ni gotta er i andras olycka bara för att få klick?”

Förstår ni dilemmat här? Den stora läsekretsen vill veta, men de berörda vill inte att vi ska berätta. De befinner sig ibland i chock och överdramatiserar detaljer. Ibland har de inte ens sett eller läst.

Men i grunden vill de vara ostörda i sin sorg eller ovisshet.

Och nej, vi jagar inte klick. Vi försöker göra händelser och skeenden begripliga för våra läsare. Vi försöker svara upp mot de krav och förväntningar våra kunder har på oss.

Men vi gör det med respekt för de inblandades personliga integritet. Vi avstår allt för utpekande detaljer och vi spekulerar inte. Vi berättar det vi kan och vet och vet vi inte ska vi vara tydliga med det.

Ändå finns dilemmat här.

Det blir man varse om själv när liknande olyckor drabbar ens egna nära och kära. Det är nåt jag försöker ha med mig som ansvarig utgivare för vår journalistik.

Har du tankar eller synpunkter på hur jag och vi lyckas med detta – mejla mig gärna!

Ps. Min släkting hälsar att hon efter omständigheterna mår bra. Ds.