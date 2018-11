Sofia Öhlander: Jag är årets julklapp – grattis världen!

Av återvunnet material eller begagnad är den, årets julklapp. Klimatångest att ta på allvar eller ängslig präktighet? Kanske lite av båda. Men skitsamma. För det är ju jag, årets julklapp! Känns väldigt rimligt faktiskt.

Jag är både mycket begagnad och har definitivt återvunnit mig själv. Återupptäckt och återuppväckt. Äldre, alldeles för korpulent, men ändå - så mycket bättre. För efter en hel drös felkörningar med ett till slut bedövande självförakt tvingades jag till valet som var så tufft att jag trillade omkull hela jävla tiden en lång stund. Att lämna, backa och vända atlantångaren. Tills jag började känna igen mig själv igen. Och på riktigt förstå det där de lär ut på flygplan; att trä på syrgasmasken på dig själv först. För att vara till rimlig nytta för dig själv och andra.

En känsla större än smaken av världens bästa glass i kombination med bubbel.

Insikten drabbade mig när jag vaknade i helgen. Tillsammans med mycket ömma fötter och det som vi väl, som väldigt vuxna människor, kan kalla vätskebrist. Trots sandpappret i munnen väcktes jag, inte bara av slagborren i huvudet, utan även med den fluffiga känslan av vad som kanske kan kallas lycka. Livet är rätt fint ändå. Och eftersom jag har fantastiska människor i mitt liv som faktiskt väljer att ha mig i sina liv, f.a.s.t de inte måste, så kanske jag är rätt okej också. Begagnad, återvunnen och ofta rätt påfrestande. Men älskad. På riktigt. En känsla större än smaken av världens bästa glass i kombination med bubbel.

För några år sedan blev jag bjuden på middag av en besynnerlig och egensinnig människa, helt ointresserad av att imponera eller försköna. Eller för den delen av att åtminstone en gång vartannat år hålla käften när han skulle behöva. Den rakaste, ärligaste och drygaste jag nånsin träffat. Helt oberörd av den dåliga stämning han ibland skapar. Och med ibland menar jag hyfsat ofta. Han bjöd på makaroner och köttbullar. Kan ha varit snabbmakaroner, de var i alla fall inte stuvade. Och köttbullarna var inte hemmatrillade. Men he had me at Mamma Scan. Typ kanske. Opolerad och genuin rakt igenom.

För några veckor sedan nämnde han, liksom sådär i förbifarten, att vi skulle gå på bal ”typ nästnästa helg”. Tror inte vi åt makaroner, men det kan ha varit falukorv. Jag lyckades hitta klänning och skor att hälla ner min trötta lekamen i. Och väl på balen levererade han igen. Efter att jag lyckats smyga av mig världshistoriens näst mest osexiga plagg (för tunna, vita byxor toppar listan); nylonstrumporna. Syntes ju ändå inte under klänningen. Han ville gifta sig. Jag sa ja. Har ju ändå tänkt stå ut med hans matlagning resten av livet. Så det kändes logiskt.

Jag går omkring här och gör hela världen bättre. Begagnad, återvunnen och alltigenom underbar.

Han är mycket bestämd på punkten att alla ska vara med. Familj och vänner. Ingen kommer undan. Han är också mycket bestämd på punkten att vi ska gifta oss där det är som vackrast. På kalfjället. Det mest avlägsna. ”Vi kan bära mamma”…

Nåja, jag har julklappen fixad i alla fall. Till er alla. Jag går omkring här och gör hela världen bättre. Begagnad, återvunnen och alltigenom underbar. Som Miss Piggy skulle säga: ”It´s moi”. Så skit i klapparna. Gärna nylonstrumporna också. Gör dig själv till årets julklapp till din omgivning. Återvinn dig själv. Återupptäck dig själv. Ingen kommer någonsin att kunna toppa det. Ingen kan vara du bättre än du. På med syrgasmasken. Först på dig själv. Livet kan vara en bal ibland. Och när det blir makaroner är det helt okej också.

Sofia Öhlander