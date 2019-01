Adam Lundgren tillbaka – då vände det för GGIK: "En jätteviktig seger – det känns bra att få hjälpa moderklubben"

Snacka om succécomeback alltså.

Och snacka om viktig seger.

GGIK hade inte vunnit sedan 4 november, då det blev övertidsseger mot Djurgården i Gavlehovshallen. Sedan dess – en kryss (derbyt mot Runsten), en förlust på övertid och tre förluster under ordinarie tid.

– Det här var en jätteviktig seger. Vi behöver självförtroende och ny energi – och nu gjorde vi en riktigt bra match, säger Adam Lundgren.

Han har under hösten varit utlånad till SSL-laget Örebro (just nu på nedflyttningsplats), men klev nu rätt in på planen och drog på sig sin GGIK-tröja.

– Det har varit bra i Örebro, ett bra gäng, men nu känns det riktigt härligt att få vara med och hjälpa sin moderklubb, säger Adam.

Han sköt själv 4–2-målet i den andra perioden, ett mål som gjorde att GGIK fick utdelning för sitt slit – och sedan bäddade för att man kunde rycka i den sista perioden.

– AIK är duktigt och mycket bollskickligt. Men vi fick vårt spel att fungera och gjorde det otroligt bra i försvarsspelet. Där täppte vi till – och sedan hade vi en fantastisk målvakt också. Han tog resten.

Målvakten är Hampus Bodin, som alltså bidrog starkt till segern som gjorde att GGIK nu, i alla fall tillfälligt (Djurgården möter Runsteni Gavlehovshallen på onsdag) lämnade den svarta nedflyttningsplatsen.

– Nu får vi bygga vidare på den här segern. Det var inte bara att vi vann, utan på vilket sätt vi tog segern också. Sånt här stärker.

Lundgren var tillbaka som högerforward i GGIK, men har i Örebro gått runt på en rad positioner.

– Jag började som forward, men spelade back ett tag – och spelade i de sista matcherna center.

Hur blir det nu då. Spelar du i GGIK under våren?

– Jag kommer att bo kvar i Örebro och träna på egen hand och åka upp på en del träningar. Välmåendet får bestämma hur det fungerar. Men just nu gläds jag och laget åt den här segern, säger Lundgren.

Allvenskan innebandy, herrar

AIK–GGIK 4–6 (2–3, 0–1, 2–2)

Första perioden: 0–1 (3.12) Wiktor Johansson (Oskar Strand Söderholm), 1–1 (7.56) William Almlöf, 2–1 (9.57) Carl Andersson, 2–2 (13..33) Oskar Strand Söderholm (Magnus Borgsgård), 2–3 (14.44) Viktor Karles-Karlsson (Rasmus Arvidsson).

Andra perioden: 2–4 (4.16) Adam Lundgren (Oskar Strand Söderholm).

Tredje perioden: 2–5 (11.18) Alexander Lind (Nicklas Gustafsson), 2–6 (12.22) Viktor Karles-Karlsson (Hugo Lindberg), 3–6 (12.46) Carl Andersson, 4–6 (17.04) Oskar Hagberg.

Skott: 32–22 (8–5, 9–9, 15–8)

Publik: 207 (Solnahallen).

Domare: David och Tobias Berger.