Oro för fisketurismen i Älvkarleby – skarven slukar havsöringen som planteras ut

Janne Olsson på Älvkarleby sportfiske säger att han sedan början av 2000-talet sett en förändring, en nedåtgående spiral för sportfisket i Älvkarleby. Det i sin tur påverkar hela kommunen där fisketurismen är en viktig del.

– Under 90-talet hade vi Europas bästa havsöringsfiske här i Älvkarleby, säger han.

Under 2000-talet blev fisket allt sämre. Under 2018 fångades omkring 570 havsöringar medan fångsten 1997 var omkring 7000 havsöringar.

Janne Olsson säger att skarvar, gråsäl och trålare som fångar foderfisk är tre stora orsaker till att fiskbeståndet minskat kraftigt.

Under 2018 gjorde ornitologer på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg en inventering av skarvbon i Gästrikland och rapporterade in 3530 påträffade bon. Vid ön Lenharen utanför Gävle och vid Lusholmen utanför Fliskär gav Länsstyrelsen sin tillåtelse till störningsåtgärder mot just skarv.

I Älvkarleby har fiskevårdsområdesföreningen fått bedriva skyddsjakt på skarv, ett år fick de skjuta 15 men lyckades bara med åtta, ett annat år var tilldelningen 25 och de lyckades skjuta 15.

– I år skickade vi skickade in en ansökan till länsstyrelsen om att få skjuta 250 skarvar, säger Janne Olsson.

Länsstyrelsen Uppsala län beviljade att 30 skarvar får skjutas vid Dalälven samt mynningsområdet.

– Ett stort problem är att skarvarna är så skygga att det är svårt att komma tillräckligt nära för att kunna skjuta dem, säger Janne.

De skygga fåglarna ger sig iväg när en båt närmar sig och återkommer när det åter är fritt fram.

Länsstyrelsen Uppsala län har i år också beviljat skyddsjakt på 300 skarvar i den del av Östersjön som hör till Uppsala län.

Länsstyrelsen Gävleborg har beviljat skyddsjakt på skarv i Testeboåns mynningsområde i Gävle där hundra skarvar får skjutas.

Skyddsjakten på skarv får bedrivas från motorbåt med motorn i gång, vilket är ett undantag från jaktförordningen som säger att motorn ska ha varit avstängd i minst en minut.

Janne Olsson säger vidare att sportfiskarna sätter ut havsöring under maj månad tack vare Öringsfonden. Det var 2011 som Älvkarleby sportfiske tog initiativet till att starta en "öringsfond." Alla som vill kan sätta in en valfri summa som sedan bekostar en utsättning av havsöring i Dalälven.

I fjol gjordes en storsatsning och fonden satte ut 30 000 havsöringar. Kostnaden för denna utsättning slutade var 450 000 kronor.

– Om vi bara låter det vara så kommer det att vara slut på havsöring i Dalälven om bara några år, säger Janne Olsson.