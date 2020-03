Amerikanska kaffejätten Starbucks har landat i Gävle – här kan du handla

Starbucks on the go lanserades till att börja med på OKQ8-stationer i Stockholmsområdet. Nu har den amerikanska kaffejätten rullats ut till totalt 133 stationer runtom i landet – bland annat på tre OKQ8-stationer i Gävle: Gävle Skogmursvägen, Valbo Mackmyra samt Gävle Brynäsgatan.

I utbudet finns 131 kaffevarianter att välja mellan.

– Att vi svenskar älskar kaffe är knappast en nyhet, och på OKQ8 tar vi alltid frågan om kaffe på stort allvar. Med den här satsningen vill vi öka kundernas valmöjligheter samtidigt som vi upprätthåller en kaffeupplevelse i absolut toppklass. Därför känns väldigt bra att kunna lansera Starbucks on the go i Gävle, säger Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8, i ett pressmeddelande.