Amerikanskt 00-talgäng och Musik i bruksmiljö - det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 30

MÅNDAG 22 JULI

Smedsgården Rock och blues med Blacksmoke, Sandviken, 19.00.

TISDAG 23 JULI

Allsång med Krister Fridh, Skärgårdskrogen, Utvalnäs, 18.00.

Attack, Tone Norum och Mikael Rickfors samt Larz-Kristerz & Black Jack, Ön, Hedesunda, 20-02.

Utomhusbio: Mamma Mia, Boulognern, Gävle, 22.30.

ONSDAG 24 JULI

Brädspelscafé, Kulturhuset, Gävle, 17.00.

Sommarkväll i Stadsparken, Sandviken med Annelie & Brian, 18.00.

Sommartango, Regementsparken, Gävle, 18.00.

Quiz, Trivs, Gävle, 19.00.

Basbehov, Grillo, Gävle, 21.00.

TORSDAG 25 JULI

Sommardansen: Sannex, Laduholmen, Forsbacka, 19.00.

Magiska ryska klanger med Svarta Havets Don Kosack-kör, Hille kyrka, Gävle, 19.30.

Allsång i Trebo: 2 Blyga Läppar samt Midnight Express coverband och Dadson, Hotell Hedåsen, Sandviken, 20.00.

Pickadoll countryfestival med Linda Gail Lewis, Don Redmon och Lasse Sigfridsson (ex-Lasse Stefanz), Tegelbruket/Nyströms gård, Älvkarleby, 25-27 juli.

Utomhusbio: Dirty Dancing, Scenen i Boulognern, Gävle, 22.30.

FREDAG 26 JULI

Pickadoll countryfestival med Billy Bremners Rockfiles, The Nightdrivers och Cina Samuelsson, Tegelbruket/Nyströms gård, Älvkarleby, 25-27 juli.

Fredagstrubadur, Skärgårdskrogen, Utvalnäs, Gävle, 18.00.

Sarah Dawn Finer, Furuviksparken, 20.00.

Ison och Fille, Slick City, Gävle, 23-03.

Musik i bruksmiljö, Smedsgårdens annex, Sandviken, 26-28 juli. Detta år med: Shanes, Mascots, Staffan Hellstrand, Billy Bremners Rockfiles, Ann-Louise Hansson, Plommons, Medborgarna, Cajsastina Åkerström, Halm, Flippers, Spotnicks Tribute, Shamrocks, Ringo Franco, Max Lorentz, Tribute to David Bowie, Anton Swedlunds Indianer, Kjell Gustafsson, R&B Orkester, Svenska Lyxorkestern, Tribute to Eagles, Erika Blackbird & The Merit, Calle Brickman, Johnny Lundin Band med flera.

LÖRDAG 27 JULI

Garageloppis. Två hushåll säljer möbler, cyklar, husgeråd, barnartiklar med mera. Ställs in vid kraftigt oväder, Övre Åkargatan 52, Söder, Gävle, 11-15.

Markandslördag, Axmar bruk, Gävle, 11.00.

Sommarkonserter i Musikpaviljongen, Esplanaden, Gävle: Gavle kammartrio, 12.00.

Sommarturné med Kultura, Sätra centrum, Gävle, 13-16.

Östen med resten, Smedjan, Stjärnsund, 19.00.

West Of Eden, Bergs kvarncafé, Torsåker, 19.00.

Pickadoll countryfestival med Augie Meyers Quintet (US), Halm, Madricks och Zin Creek, Tegelbruket/Nyströms gård, Älvkarleby, 25-27 juli.

Samir & Viktor, Stora scen, Furuviksparken, Gävle, 20.00.

Per-Håkans, Tors Loge, Torsåker, 21.00.

Musik i bruksmiljö, Smedsgårdens annex, Sandviken, 26-28 juli. Detta år med: Shanes, Mascots, Staffan Hellstrand, Billy Bremners Rockfiles, Ann-Louise Hansson, Plommons, Medborgarna, Cajsastina Åkerström, Halm, Flippers, Spotnicks Tribute, Shamrocks, Ringo Franco, Max Lorentz, Tribute to David Bowie, Anton Swedlunds Indianer, Kjell Gustafsson, R&B Orkester, Svenska Lyxorkestern, Tribute to Eagles, Erika Blacbird & The Merit, Calle Brickman, Johnny Lundin Band med flera.

SÖNDAG 28 JULI

Saabträffen, Engeltofta, Gävle, 11.00.

Loppiskvarnen i Oslättfors - fynda och fika, arrangör: Loppis nött och nytt i Oslättfors, 11-15.

Musik i bruksmiljö, Smedsgårdens annex, Sandviken, 26-28 juli. Detta år med: Shanes, Mascots, Staffan Hellstrand, Billy Bremners Rockfiles, Ann-Louise Hansson, Plommons, Medborgarna, Cajsastina Åkerström, Halm, Flippers, Spotnicks Tribute, Shamrocks, Ringo Franco, Max Lorentz, Tribute to David Bowie, Anton Swedlunds Indianer, Kjell Gustafsson, R&B Orkester, Svenska Lyxorkestern, Tribute to Eagles, Erika Blackbird & The Merit, Calle Brickman, Johnny Lundin Band med flera.

Crazy Town - 20-årsjubileum (US) - kända för hitten “Butterfly” från 2001, Rack N Roll, Gävle, 23.00.