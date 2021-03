Än finns hopp för mänskligheten på jorden

Läs mer: Här hittar du GD:s artikelserie "Utsläppens pris"

Idag kan man inte öppna en dagstidning utan att mötas av klimatkrisen. Fokus har förskjutits från isbjörnarnas utsatta läge, krisen har krupit in i våra liv och hem genom kortare vintrar, förändrade resmönster och matvanor, nya produktionsmetoder inom industrin med mera.

Nu handlar det om människans framtid på jorden. Koldioxidhalten i luften stiger sedan coronapandemin kulminerat samtidigt som vi ser hoppfulla signaler. Biden har återfört USA till Parisavtalet, senast 2030 ska Volvo Cars sälja enbart elbilar och SSAB projekterar för fossilfri stålproduktion.

I Gävle ska en ny fabrik förädla Kastets sågspån till bioolja, som ska ingå i förnybart drivmedel.

I ny litteratur om klimatkrisen varierar infallsvinkeln beroende på författarens bakgrund och preferenser. I ”Så undviker vi klimatkatastrofen” efterlyser Bill Gates tekniska genombrott. Om det inte sker ett mirakel inom batteriforskningen menar han att vi kan tvingas ta till ”fjärde generationens kärnkraft” och har därför satsat stort på minireaktorer.

För David Attenborough är naturen den självklara utgångspunkten. Få personer är för gemene man så förknippande med naturen i fjärran länder.

Hans program i tv såsom ”Liv på jorden” och ”Den levande planeten” på 1970- och 1980 talen var högtidsstunder. Nu på ålderns höst – han är född 1926 – slår han larm om jordens snabbt minskande biologiska mångfald och dess följder. Tillsammans med filmregissör Jonnie Hughes har han gett ut boken ”Ett liv på vår planet – en vision för framtiden”. På Netflix finns budskapet som film, som borde vara obligatorisk i skolornas undervisning.

Attenborough belyser människans exploatering av jordens resurser genom siffror på hur världens befolkning, koldioxid i atmosfären och återstående vildmark förändrats under hans livstid.

Men hans tidsspann sträcker sig längre än så. Livets fyra miljarder år långa historia på jorden har avbrutits av katastrofer vid ett antal tillfällen, geologerna talar om fem massutdöenden. För 66 miljoner år sedan slog en jättelik meteorit ner på jordytan och förorsakade ett surt svavelnedfall och en temperatursänkning som utplånade ¾ av alla arter, däribland dinosaurierna.

Nu är människan, som höll på att försvinna för 70 000 år sedan (forskarna är osäkra om orsaken), på god väg att åstadkomma ännu ett massutdöende.

Liv är beroende av samspel med annat liv. I Serengeti, där jag för några år sedan blev mållös inför de enorma flockarna med gnuer på de ändlösa slätterna, behöver antiloperna gräset lika mycket som gräset behöver djuren för att inte slätterna ska växa igen. Valarna är centrala för ekosystemen i världshaven. I regnskogarna finns över hälften av planetens landlevande arter.

Om vi fortsätter att leva som vi nu gör, kommer den levande naturen att kollapsa. Ökning av växthusgaser i atmosfären medför uppvärmning som smälter isarna vid polerna och tinar permafrosten på norra halvklotet. Kustområden översvämmas till följd av höjning av havsytan, stora delar av jorden blir obeboeliga, livsmedelsproduktionen kollapsar och så vidare.

”Ett liv på vår planet” är populärvetenskap av bästa slag, där tyngdpunkten ligger i framtidsvisionen om hur jorden kan återfå hållbarhet och stabilitet.

Den vetgirige får läsanvisningar i talrika noter. Visionen spänner från nödvändigt skifte till ren energi, strävandena att använda jordbruksmark mer effektivt – produktionen av oxkött kräver 15 gånger mer mark än gris- och kycklingkött – till att minska människans avtryck på planeten. Centralt är kraven att resurserna fördelas mer rättvist, amerikanen äter 120 kilo kött per år, indiern fyra kilo, och att befolkningstillväxten upphör. Kina har laborerat med ettbarnspolitiken. En humanare metod är att öka kvinnors medinflytande genom att erbjuda dem utbildning och hälsovård, då föds färre barn.

Lösenorden för Attenborough blir att återskapa den ”biologiska mångfalden”. Ett lyckat exempel är återinförande av varg i Yellowstones nationalpark.

Hans inspirationskälla är den levande naturen. ”If we take care of nature, nature will take care of us.”

Regnskogen är viktigare än sojaplantager. Böljande sädesfält och vingårdar är vackra men sterila jämfört med den vildmark de ersatt. I en ändlig värld är evig tillväxt en anomali, en stöld från naturen. Vi måste arbeta med andra parametrar såsom livslängd, lycka och jämlikhet. Attenborough är livets missionär med stort engagemang, bergfast tro på människans framtid och pedagogisk framställningsförmåga. På 200 lättlästa sidor lyckas han med prestationen att belysa människans ödesdrama och hur vi ska undgå en katastrof.

Vi förfasar oss över att regnskog skövlas. Men kanske kastar vi sten i glashus. Överallt i Sverige möts man av kalhyggen som inte är förenliga med biologisk mångfald. Biologen Stefan Edman levererar en svidande vidräkning med svenskt skogsbruk i DN (9/3) i artikeln ”Så ska det gröna guldet hanteras – för klimatets skull”.

Professor Mauritz Glaumanns medborgarförslag att Gävle kommuns skogar ska skötas hyggesfritt avslås av kommunfullmäktige med hänvisning till en skogspolicy från 2016 som ska revideras vartannat år vilket inte verkar ha skett.

Vad kan du och jag bidra med för att rädda planeten eller – som Attenborough föredrar att säga – rädda oss själva?

Utanför mitt arbetsrum står en lönn, stor som en sparbanksek, som demokratiskt sprider sin imponerande lövkrona över tre tomter. Lönnen, som binder stora mänger koldioxid, måste få stå kvar så länge som möjligt. Minska energianvändningen, cykla, se till att plasten inte hamnar i vattendrag, stöd flickskolor i Afrika för att nämna några exempel, inte mycket att yvas över, mest för att döva mitt samvete.

Ofta famnar vi i blindo. Jag tankar förnybar diesel trots att jag vet att däri ingår palmolja från plantager som ersatt regnskog.

De avgörande och svåra besluten om produktion, transporter, markanvändning med mera måste tas av politiker och näringsliv. Klimatfrågan är intrikat, ty den rör grunden för hela vår tillvaro. FN, EU och andra internationella organisationer har nyckelroller. Men alla har vi ett ansvar för människans framtid på jorden, ett ansvar som vi inte kan frånsäga oss om vi vill bevara vår stolthet och vårt människovärde.

Tomas Attorps

*

LITTERATUR

David Attenborough och Jonnie Hughes

”Ett liv på vår planet – en vision för framtiden”

(Natur & Kultur)