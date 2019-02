Kristian Ekenberg: Succé för den lokala scenkonsten – teatern är het i Gävle just nu

Va, har Brynäs IF flyttat sina matcher till Gasklockorna?

Tanken slår mig när jag svänger ner på den stora parkeringen och möts av rad efter rad med bilar. Annars när man ska på kulturevenemang i Gasklockorna brukar parkering inte vara ett bekymmer, och man kan komma inrusande i sista stund, men till ”Carmen” har nästan all publik utom undertecknad varit förståndig nog att ha god framförhållning.

En etablerad sanning i Gävles kulturliv är att konkurrensen inte får vara för hård. Publiken räcker inte till hur mycket som helst. En av anledningarna till att Gävle Musikdramatiska Teater för några år sedan gick i konkurs efter ”Tosca”, var att timingen var fel och konkurrensen om kulturpubliken för stor just då.

Men är det en sanning som fortfarande gäller?

I slutet av förra veckan pratade jag med Skottes Musikteaters Kalle Zerpe, som meddelade att de sätter in extraföreställningar av ”Ringaren i Notre Dame” (9-10/3 och 16/3) tack vare det stora publiktrycket. Samtidigt får även Folkteatern ge en extraföreställning i Gävle av ”Rivers of Färila” (på lördag 23/2) om koreografen Per Jonssons liv och i Gasklockorna spelar Lyriska Sällskapet ”Carmen” för fulla hus.

Kalle Zerpe ger en bild av att de olika produktionerna i stället för att kannibalisera på varandra snarare ger publik till varandra. Gävlebor som sökt sig till ”Carmen” har fått mersmak och vill ha mer, tipsen studsar runt i stan och ingen vill gå miste om vad vänner och bekanta pratar om.

I denna inledning av 2019 finns det mycket att bygga vidare på för Gävles teaterliv.

Till saken hör att både ”Ringaren i Notre Dame” och ”Carmen” är breda föreställningar, ett slags lägereldsproduktioner som jag tror är nödvändiga för att skapa medvind för scenkonsten. Då kan även en något smalare föreställning som ”Rivers of Färila” också dras med i suget, som de säger i ”Vinterstudion”, och hitta en publik som är så sugen på mer teaterupplevelser att de kan tänka sig att vidga vyerna.

Fullsatt är en relativ term inom teatern, då det helt beror på hur många platser som finns, men det är definitivt ingen överdrift att påstå att ”Carmen” är en publiksuccé. Trots att jag ser den elfte av totalt tolv föreställningar, är det näst intill fullsatt på de stora gradängerna i Stora gasklockan. Sorl och feststämning.

Och nog är det en imponerande produktion, med riktig orkester och nästan lika många aktörer på scenen som det ibland kan sitta i publiken på kulturevenemang i Gävle. Det är bara att instämma i Camilla Dals recension från premiären i januari, även om man får ha överseende med att alla röster inte är lika starka i en uppsättning som denna när amatörer och proffs blandas. Hannah Körner i titelrollen ger ”Carmen” det känslomässiga fokus som krävs för att man ska hålla uppmärksamheten uppe under tre och en halv timmes speltid.

I denna inledning av 2019 finns det mycket att bygga vidare på för Gävles teaterliv. En uppmuntrande insikt om att det går att locka ut publiken med rätt satsningar. Skottes Musikteater har redan fått blodad tand och har börjat fundera kring vad de ska kunna följa upp med för att locka tillbaka vuxenpubliken till Spegeln som ropar efter mer.