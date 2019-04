Våren kan vara en besvärlig tid – men pollenfällan i Gävle hjälper både allergiker och forskare

– Jag tycker om sommaren även om det kan vara jobbigt med allergierna. Regn är bra, det sköljer bort pollen, säger Sanna.

Familjen får vädra på natten och helt enkelt stanna inne vissa dagar när det är mycket pollen i luften och barnen inte orkar vara ute.

Båda barnen får medicin för astma och därutöver allergimedicin. Fyraåriga Hugo är så stor att han själv känner att han mår bättre när han tar medicin.

– Efter en dag ute är det bara för barnen att hoppa ner i badet och tvätta håret för att sanera bort pollen, säger Sanna.

Under mars månad börjar man att ta prover i de 20 mätstationer för pollen som finns runtom i landet. Att det fortfarande låg snö på marken när mätningarna påbörjades i mars spelar ingen roll, pollen färdas med vinden från sydligare breddgrader där det redan blommar.

– Hasseln släpper pollen tidigt, redan i februari, sedan kommer gråal och klibbal också tidigt. Därefter kommer sälgen och mot slutet av april brukar det vara dags för björken som många har stora problem med, säger Pia Östensson, intendent på Naturhistoriska riksmuseet.

Hon är en av dem som tar emot och studerar pollen som skickas in från mätstationerna. För Gävles del sitter det sedan 2015 en pollenfälla på Länsstyrelsens tak. När den kom dit hade Gävleborg varit utan mätstation i ungefär tio år.

Det var pollenexperterna på Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm som tog initiativet till att återföra pollenfällan i Gävle.

Man tog kontakt med Länsstyrelsen Gävleborg, ställde frågan och fick ett positivt svar. Det är museet som bekostat fällan som placerats på länsstyrelsens tak, museet betalar också för den tid som personal på länsstyrelsen lägger på hanteringen av pollenfällan samt står för transportkostnader när cylindern skickas med expressbrev till Stockholm.

– När cylindern kommer till museet är det snabbt in i labbet för att analysera och före klockan tolv brukar det komma en prognos, säger Karin Antonsson Brink.

Hon har själv tidigare arbetat på Naturhistoriska museet och med att analysera pollen. Numera jobbar hon sedan en tid med regional miljöövervakning på Länsstyrelsen Gävleborg.

– Vi ser pollenanalyserna som en del i våran miljöbevakning, säger Karin.

Tidigare satt mätstationen på Gävle sjukhus tak men landstinget slutade med de dagliga pollenrapporterna. En orsak var att det kostade för mycket. Under omkring tio år var Borlänge den närmsta mätstationen, vilket inte gav en rättvis pollenprognos då platserna rent geografiskt skiljer sig åt.

– Vi har mycket parkträd just här i närmsta omgivningen, mycket lövträd, säger Karin och visar vägen upp på taket.

Maskinen som inrymmer pollenfällan tillverkades på 1950-talet och ser likadan ut över hela världen.

En eldriven fläkt suger in en jämn luftström till en cylinder som är belagd med en klibbig tejp. Cylindern är kopplad till ett urverk som roterar två millimeter per timme. Mängden luft är tio liter per minut, vilket motsvarar den mängd luft som en människa andas in per minut.

Tejpen kan sitta i trumman upp till sju dygn och fånga upp pollen, men den som finns i Gävle vittjas tre–fyra dagar i veckan.

Karin Antonsson Brink eller någon av hennes kollegor tar ut cylindern med tejpen, vrider upp urverket och sätter ner en ny cylinder innan de lämnar taket. Cylindern med tejpen packas i ett paket som samma dag skickas till Naturhistoriska museet.

På museet delar man upp remsan dygnsvis, tittar i mikroskop och räknar hur mycket pollen av olika arter som fastnat. Tillsammans med en väderprognos och kunskap om de olika ­arternas blomningsmönster gör sedan palynologierna en pollenprognos.

Pollenprognosen har stor betydelse för många allergiker, prognosen berättar hur mycket pollen av en viss sort som finns i luften, låga, måttliga eller höga halter. En person som tål att vara utomhus tre timmar under låga pollenhalter kan klara av att vara ute 20 minuter under måttliga halter och endast två minuter under höga halter.

– Mer al och mindre björk. Björken orkar inte blomma lika mycket varje år, förra året var det mycket och besvärligt för björkpollenallergikerna i östra delarna av landet, i år blir det mindre björkpollen, säger Pia Östenssom vid Naturhistoriska riksmuseet.

Björkpollenallergi är vanligt i Sverige

Björken är ett av våra vanligaste lövträd och finns i stora delar av landet. Det gör att björkpollenallergi är vanligt i Sverige. Säsongen är kort och intensiv, men många med björkpollenallergi får också besvär av pollen från andra lövträd som al och hassel.

De vanligaste allergiframkallande pollensorterna kommer från björk, al och hassel. Men även från gräs och gråbo.

Ta del av pollenprognoserna för att få reda på när pollenhalterna är som högst, och planera medicinering och utomhusaktiviteter därefter. Stanna inne om det är mycket pollen i luften.

Källa: Astma &allergiförbundet