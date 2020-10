Andreas startade UF-företag på gymnasiet – två år senare har företaget blivit aktiebolag med flera anställda

Tidningen har skrivit om det gamla bryggeriet i Järbo som blivit garage och som förstördes i en våldsam brand i fjol. Nu håller byggnaden på att återställas för fullt. Och det är en 21-åring från Sandviken som står vid rodret med sitt företag Spikat & klart i Gävleborg AB.

– Jag har totalentreprenad på jobbet och tar in murare, elektriker och målare. Jag tycker om att organisera och ha kontakt med andra företag, säger Andreas Sjöberg.

Redan på gymnasiet startade han ett UF-företag som erbjöd snickeritjänster. Han gick på yrkesgymnasiet i Gävle och drev UF-företaget på Thoren Business School.

Direkt efter gymnasiet fortsatte han inom byggbranschen i enskild firma.

– Jag gjorde lite småjobb själv från början och sen blev jobben fler och fler. Jag började med min privatbil och hyrde grejer för att kunna utföra jobben, berättar han.

För snart ett år sedan startade han så aktiebolaget Spikat& klart AB.

Andreas Sjöberg har med andra ord aldrig varit anställd hos någon annan. Eller?

– Jo, när jag gick i skolan jobbade jag extra under alla kvällar och lov. Då jobbade jag för en firma i Gävle.

Han berättar att han sedan i februari inte har haft några lediga dagar alls. På dagarna jobbar han på byggena och på kvällar och helger sköter han pappersarbetet i firman, räknar på offerter och tittar på framtida jobb.

För att hinna med alla arbeten har han anställt fyra personer.

– Nu ser det ut att vara full rulle resten av året och in i januari också. Men jag tycker om mitt jobb, så jag klagar verkligen inte, säger han och fortsätter:

– De flesta jobben görs i Gävle och Sandviken med omnejd. Jag trivs bäst med att vara ute och snickra, det tycker jag är absolut roligast. Men nu har jag mer och mer glidit mot kontorsjobben också.

Statistik visar att under coronakrisen mellan mars och augusti så betalades 480 miljoner kronor mer ut i rotavdrag än under motsvarande period i fjol. Vilket tyder på att människor i betydligt högre grad har anlitat hantverkare under pandemin.

Det här är något som Andreas Sjöberg märkt av.

– Jag lider med de företagare som drabbats så hårt av pandemin. Men vi har påverkats positivt och fått jättemycket med jobb. Det tycks som om folk lägger pengar på att renovera hemmen i stället för att åka utomlands.

Han är ung och med andra ord uppvuxen med IT och sociala medier. Vilket kan ge en fördel i marknadsföringen gentemot lite äldre företagare i branschen.

– Jag har en egen hemsida och använder mig mycket av sociala medier som Facebook och Instagram. Men jag är också ute mycket och nätverkar. Jag sitter i styrelsen för UF och går på event inom byggbranschen, mässor och annat för att skaffa kontakter.

I och med att aktiebolaget är så nystartat så finns ännu inget bokslut som visar hur det går rent ekonomiskt. Men enligt Andreas Sjöberg ser det ljust ut på den fronten.

– Jag har haft mycket utgifter i starten. Men jag tror nog att det blir en liten vinst i bokslutet. Den eventuella vinsten kommer att investeras i bolaget.

Om jag skulle intervjua dig igen om tio år, vad har hänt då?

– Jag tänker långsiktigt och vill fortsätta vara lokal och inblandad i UF. Mitt mål är att ha en egen lokal och 8 -10 anställda.