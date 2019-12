Annina Rabe om julklassikern: Därför avskyr jag ”Love actually”

Så här års brukar en osviklig debatt dyka upp lite här och var: den om huruvida ”Love actually” är den ultimata julfilmen eller om den är förkastlig smörja. Det är alltid lika fascinerande att se hur starka känslor den där debatten rör upp, både hos de som älskar den och i motståndarlaget. Själv tillhör jag den senare kategorin: trots att jag är normalt är en vän av romcomfilmer tyckte jag rätt illa om ”Love actually” redan första gången jag såg den. Det var något med lättköptheten, och ännu mer något med den rätt unkna kvinnosynen. När jag såg om den på tv häromåret konstaterade jag att min inställning inte hade förändrats.

Men nu är det inte min syn på filmen som är det intressanta, utan alla där ute som faktiskt älskar den. Jag har funderat på varför den där debatten, som ju egentligen är en ren smakfråga (och möjligen också en fråga om hur långt man är beredd att gå i tolerans för rätt unkna kvinnoporträtt) väcker så starka känslor.

Att kritisera ”Love actually” är för en del som att svärta ner det allra det heligaste julmyset.

Jag har kommit fram till att det är jultemat. Julen gör oss känsliga, i vissa fall överkänsliga. Att kritisera ” Love actually” är för en del som att svärta ner det allra det heligaste julmyset. Som att säga att någons julgran är ful eller att din mamma gjorde äckliga köttbullar eller vad som helst. En gång lyckades jag nästan driva en traditionsbunden vän till tårar för att jag framhärdade i att man minsann visst kan ha matjessill på julbordet; om inte annat så bara för att det är gott. ”Men det äter man ju bara på midsommar!” sa hon gång på gång och blev lite blankare i ögonen för varje gång.

Vi har känt varandra sedan vi var små, vi vet allt om våra respektive barndomsjular, och jag råkar veta att hennes inte alltid var så jätteroliga. Ändå, eller kanske just därför, har hon blivit en av de mest extrema jultraditionalister jag känner. Hennes jular var kanske inte alltid så bra, men som vuxen är hon beredd att försvara minnet av dem till sista droppen. Och jag kan inte låta bli att tänka att hennes oavbrutna pysslande kring julen idag är ett sätt att försöka återskapa de där perfekta jularna hon inte fick som liten. Varje avvikande åsikt, som t ex att man visst kan ha matjessill på julbordet, går därför rakt in i det redan innan sargade julhjärtat.

Att fira jul är att år efter år ta farväl av det där barnet man en gång var.

Julen handlar ytterst om vemod. Det är något man inser ju äldre man blir. I barndomen är julen spänning, i bästa fall glädje och kul, i sämre fall något annat. Men redan då visar sig bräckligheten: den där tunna hinnan av förväntningar som så lätt kan spricka. ”Det är för barnens skull vi firar jul” säger de vuxna, men för många handlar det lika mycket om barnet de har inom sig. Att fira jul är att år efter år ta farväl av det där barnet man en gång var. Och oavsett om man gör det med sorg eller med lättnad är det en känsla som är svår att skaka av sig.

Så inte undra på att de mest storslagna julskildringarna i kulturen nästan alltid har en mörk bottenklang. Att den kanske bästa klassiska julfilmen av alla, ”It’s a wonderful life”, inled med att huvudpersonen planerar självmord. Att den vemodiga ”Have yourself a merry little Christmas” fångar julkänslan bättre än hundra glada bjällerklingande julsånger. Att Dickens ”A Christmas Carol” är en berättelse om själva existensens villkor. Kanske är det dags att bejaka julvemodet. Utan vemod, inget mys.