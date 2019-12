Annina Rabe struntar i nyårslöften men unnar sig att hoppas ändå

Det är länge sedan jag slutade avge nyårslöften. Jag har i och för sig inget emot dem som idé. Ett nytt år bör föra med sig nya föresatser, men man vet ju ändå aldrig någonsin hur det kommer att bli, hur nästa år kommer att te sig: annus horribilis eller annus mirabilis?

Ovissheten är en del av nyårsnatten. Den känns när man står där under den oändliga djupsvarta himlen, tillfälligt upplyst av artificiella regnande fyrverkerier. Sällan känner man sig så liten, och samtidigt så mycket som en del av ett större sammanhang. Det finns något desperat över nyårsnatten som är väldigt vackert. Det grandiosa avskedet till det gamla, de vagt formulerade förhoppningarna inför det nya. Nästa år ska allt bli bättre. Varje år får vi en chans att börja om på nytt.

”Jag börjar ett nytt år med varje andetag, varje andetag ett nyårslöfte, ett löfte som i och med nästa andetag bryts”.

Så skrev Bodil Malmsten i någon av sina loggböcker. Det är fint. För varje andetag en ny möjlighet. Men i möjligheten finns ingen säkerhet; varje löfte som uttalas kan brytas, redan i och med nästa andetag. För vi vet inte. Vi vet ju aldrig hur det kommer att bli. En tanke som smyger sig på alltmer ju äldre man blir: vilka av våra nära kommer att vara med oss nästa år och vilka kommer att lämna? Kommer vi själva att få uppleva nästa nyårsnatt? Ovissheten tilltar med åren.

Snart kommer Alfred Tennysons nyårsklocka att ringa igen från Skansen i Stockholm precis som den gjort sedan 1895; stort och bombastiskt.

”Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten/mot rymdens norrskenssky och markens snö; /det gamla året lägger sig att dö./Ring själaringning över land och vatten!

Eller är det verkligen längre en dikt av Tennyson? I Sverige är dikten så förknippad med nyårsfirandet att vi nästan kommit att uppfatta den som en del av den svenska litteraturen. Så tog också översättaren, Edvard Fredin, sig ganska stora friheter när han år 1889 översatte Tennysons original från 1850. Dikten ingick i den stora diktsviten ”In memoriam A.H.H” från 1850, och på originalspråket innehåller den mer oro, mer rastlöshet och har i mindre grad karaktären av nationalepos än den svenska. Några rader har Edvard Fredin helt självsvåldigt lagt till, som ”själaringning över land och vatten”. Inte heller har han hållit sig till det regelbundna versmått som utmärker Tennysons dikt.

I Tennysons original är klockorna vilda, himlen är oberäknelig och molnen rör sig flyktigt på himlen. Året som håller på att lämna oss får närmast mänsklig skepnad, av en ömklig döende varelse som ingen kommer att sakna:

” Ring out, wild bells, to the wild sky,/The flying cloud, the frosty light:/The year is dying in the night;/Ring out, wild bells, and let him die.”

Det är en känsla som är betydligt vilsnare än i den mer högtravande svenska varianten.

Att börja om och låta det gamla dö. I dikter med nyårstema skildras oftast det gamla året som något vi med glädje lämnar bakom oss. Det år och det decennium, 10-talet, vi nu tar farväl av är ett av de bistraste på länge. De senaste tio åren har präglats av en utbredd katastrofkänsla: klimathot, motsättningar och upprörda politiska stämningar världen över. När författaren Athena Farrokhzad skriver en nyårsdikt i Aftonbladet 2018 blir det år som varit till ett sopberg som vi ärvt av tidigare generationers försumlighet och ignorans:

/…sitter du hopkrupen vid ett vägskäl/och ser sopberget resa sig/till ett monument över försatta chanser/för en mänsklighet som inte gråter/trots att historiens ängel backar in i framtiden/med sina avbrutna vingar/när stormen blåst förbi/och lämnat allt i ruiner”.

Här finns inga storslagna förhoppningar om en bättre framtid, vare sig det kommande året eller nästa. Hur framtiden kommer att gestalta sig är vårt eget ansvar, en fråga om personligt engagemang. Sällan har det känts så tydligt som i år.

Måste man alltid börja om? Måste man se varje nytt år som en nystart? Jag kan ibland känna att de ständiga kraven på nystart är betungande. Och samtidigt ansvarsbefriande: ett sätt att enkelt sopa under mattan det som varit dåligt. Men när vi vaknar på nyårsdagens gråbleka morgon är rusigheten från kvällen innan långt borta. Vi kanske går en promenad på dagen, kryssar på de tysta trottoarerna mellan tomma champagneflaskor och förbrukade smällare. Kvar finns en däven bakfyllemisstanke om att allt nog är precis som förut.

Jag känner ofta ett slags vemodig ömhet inför det gamla år som nu lägger sig för att dö medan alla jublar. Inte var det väl bara dåligt ändå? Visst innehöll det också några vackra stunder? Lite tål de kanske att hedras ibland, alla de där åren vi lagt bakom oss. Bruno K Öijer skriver i en vacker nyårsdikt publicerad i DN 2008:

”perrongen ligger öde kall och våt/medan tåget rusar vidare genom natten/förvandlat till en lans av ljus/en vinande blixt/som vräker framtidens mörker åt sidorna/kastar långa svallvågor över husen och fälten/i varje vagn/ligger ett år av mitt liv på rygg/i en bädd av bomull löv och gräs/och åren liknar små varelser med sina händer/knäppta över brösten

Och låt oss hoppas att nästa år, det år som snart yrvaket ruskar på sig, blir ett bra år. Jag må ha slutat med nyårslöften, men inte med hopp.