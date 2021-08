Anonyma välgöraren som hjälpt SAIK – skänkte en halv miljon: "Fantastiskt!"

SAIK har vänt ett negativt eget kapital till ett positivt – och landade till slut på +99 377 kronor i koncernen.

Detta tack vare statliga bidrag förstås och en del andra bidrag från stiftelser och dylikt, som landade på 6,5 miljoner kronor.

– Ungefär hälften kommer från statligt stöd under pandemin, säger Rafi Markarian.

Men minst lika avgörande för plusresultatet var kampanjen "Svartvita hjältar" som bidrog med 500 000 kronor, supporterklubben som samlade in 100 000 kronor under rubriken "Oslagbara" – och en enskild bidragsgivare och medlem, som begärt att få vara anonym, som skänkte 500 000 kronor.

– Fantastiskt, och oerhört avgörande för vårt resultat förstås. Personen i fråga ringde mig, och sedan satt jag själv vid personens köksbord när pengarna överfördes, säger en tacksam Rafi Markarian.

Hur motiverade personen i fråga gåvan?

– Personen visste det var tuffa tider och tycker att SAIK gör rätt saker nu, att vi har fokus på rätt saker.

Är det en lokal person?

– Ja, det är en ur-SAIK:are.

Rafi Markarian vill framhålla styrelsens fina arbete under det tuffa verksamhetsåret 20/21.

Från den styrelsen lämnar nu Andreas Müller och Erika Rosén, istället valdes Fredrik Högberg och Martina Svensson in som nyval på två år.

Per Kreij omvaldes som ordförande på ett år, Sofia Rådman omvaldes som vice ordförande på två år.

Sedan tidigare sitter Ola Grönberg och Jan Lissåker i styrelsen och har ett år kvar.

SAIK budgeterar för en vinst på 265 000 kronor kommande år, där 16 lag istället för 14 i herrarnas elitserie bland annat väntas inbringa lite ytterligare matchintäkter via två extra hemmamatcher.

SAIK räknar också med att sponsorintäkterna ska öka en aning, till 3,4 miljoner kronor.

– Vi har otroligt trogna partners som bidragit mycket under det år som varit, där det varit svårt att locka nya partners eftersom många valt att avvakta. Men vi räknar med att öka de intäkterna lite under kommande verksamhetsår, sa Rafi Markarian under årsmötet.