Antikrundan på plats – nu väntar inspelningsteamet på Gävlebornas godbitar

Nio år har hunnit gå sedan Antikrundan senast besökte Gävle och även då var det Gasklockorna som var skådeplats. Dock Stora gasklockan den gången, under måndagen och tisdagen är det i stället den lilla där inspelningen sker. Anledningen är dels att produktionen funnit att produktionen sedan dess har slimmats och helt enkelt ryms på fler ställen nu. Bantandet gäller både riggen som omger själva inspelningsplatsen inomhus, all teknik och även i personalstyrka.

– Det känns himla bra nu, för i och med restriktionerna om 50 personer skulle det ha sett ödsligare än någonsin ut om vi hade spelat in i den stora gasklockan. Det här är mer än perfekt, säger producenten Pernilla Månsson Colt.

Egentligen skulle programmet ha spelats in redan förra sommaren, men eftersom pandemin aldrig släppte lagom till augusti det året, sköts inspelningen upp ett år. Gävle är en av sex orter som får besök under turnén och nummer två efter Luleå där inspelning skedde under helgen som var. Producenten Ulrika Midunger uppskattar att Antikrundan är den första tv-produktionen som gör en turné efter pandemins utbrott för ett och ett halvt år sedan. Totalt släpps 50 personer in i Lilla gasklockan och 550 i kön, totalt 600 alltså. Det gör att många värderingar hålls utomhus, till skillnad från vad tittarna var vana vid förr.

– Folk som kommer till Antikrundan ser ju fram emot att köa och komma in och nu är det väldigt få som får det, men de har varit förstående och duktiga på att hålla avstånd, konstaterar producenten Ulrika Midunger.

I takt med att gästernas värdering betas av, kan fler hinnas med under dagen, kanske uppemot tusen. Kön öppnar under tisdag 24 augusti 09.30, men det är inte ovanligt att folk håller sig framme redan vid sex-tiden på morgonen.

Nytt för programmet efter pandemin är att det även görs värderingar under hembesök hos folk. Totalt ska fem sådana göras till Gävleprogrammet, varav alla inom Gävleborgs län.

Huruvida förra veckans skyfall har skadat föremål som gästrikar hade tänkt att ta med till inspelningen är oklart. Men rimligt att anta är att historiskt intressanta och värdefulla artefakter har förstörts.

– Vi har följt rapporteringen och förstår att det påverkat hela Gävle, men att det inte utgjorde ett hinder för oss att spela in. Vi kanske får in föremål som är fuktskadade som personer hade tänkt ta med. Det får vi se i morgon, säger Ulrika Midunger.