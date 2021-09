Är det dags för Dune att etsa sig fast i vårt medvetande? – Erik Jersenius om en svindlande rymdopera

Frågan är vad som fick Chilton Books att ge ut Frank Herberts egensinniga roman "Dune". Bostonförlaget är ännu i dag specialiserat på branschtidningar och fordonsmanualer, men plötsligt fick det 1965 för sig att publicera en minst sagt fantastisk och utsvävad historia. Beslutet av hur som helst ekonomiskt riktigt, i dag har "Dune" översatts till ett dussintals språk och sålts i över 20 miljoner exemplar världen över.

När boken gavs ut hade Herbert i nära 30 år varit verksam som journalist och fotograf vid olika nyhetstidningar runt om i USA. Som konservativt sinnad gav han sig även in politiken och var under mitten av 50-talet talskrivare åt den republikanske senatorn Guy Cordon. Herbert tillhörde en falang av den amerikanska högern som i dag är något bortglömd. Han var kusin med senatorn Joseph McCarthy (R) som under 50-talet blev känd för att sprida populistisk kommunistskräck, men Herbert tog själv starkt avstånd från släktingens häxjakt på enskilda amerikaner och var under sitt liv en ständig försvarare av åsiktsfrihet och kritiker mot autoritära och totalitära tendenser i väst. Samtidigt som han var en uttalad och skarp motståndare till sovjetkommunismen motsatte sig Herbert också USA:s "imperialistiska" krig i Vietnam. Framför allt intresserade hans sig för miljöfrågor och naturvård, en konservativ omsorg om landskap, växter och djur fjärran industrihögerns exploateringsiver.

Därutöver hade han också skrivit ett gäng publicerade science fiction-noveller för olika publikationer och 1955 romandebuterade Herbert med den kritikerrosade och prisade "The Dragon in the Sea" som utspelar sig i en framtid då kalla kriget utvecklats till en global kamp om sinande olja, ett krig som i huvudsak förs under vattnet med jättelika atomubåtar och avancerad psykologisk krigföring. Förstörelsen av naturen och psykologin kom att bli återkommande teman i hans berättelser.

Litterärt sett influerades Herbert av klassiska författare som britten H. G. Wells, men också den uppburne samtida landsmannen och kollegan Robert A. Heinlein som med romaner som "Stjärnsoldaten" (1959) och "Främling på egen planet" (1961) utvecklat kontroversiella teman kring militarism, politik och religion som uppfattades högerextrema och närmast fascistiska. För att få djup i sina egna berättelser vände sig Herbert till psykoanalysens fäder Sigmund Freud och Carl Gustav Jung och vi återfinner också de tyska existentialistiska filosoferna Karl Jaspers och Martin Heideggers tankar om den enskilda människans frihet och ansvar för sitt liv i hans författarskap.

Det var under en reportageresa i Oregon där Herbert skildrade det amerikanska jordbruksverkets kamp mot sanddynornas utbredning som han fick idén att skriva "Dune". Delstaten skulle gradvis förvandlas till en öken om man inte genom omfattande nyplanteringar hindrade sandens framfart, på sikt såg tjänstemännen hur den annars snart skulle översvämma sjöar, floder, motorvägar, ja, rent av hela städer.

Herberts intresse för ekologi stärktes av den amerikanska biologen Rachel Carsons världsomvälvande bok "Tyst vår" (1962), som med sitt skrämmande budskap om det tysta förstörelsen av naturen blev den tändande gnistan för den moderna miljörörelsen. Samma år inledde Herberts brittiske kollega J. G. Ballard sin dystra romantrilogi om klimatförändringarnas förgörelse av planeten med boken "The Drowning World". Samtidigt var det först nu som jordborna för första gången genom de första rymdfärderna fick en bild av sin hemplanet utifrån, ett perspektiv som satte igång fantasin på de flesta, men också förståelsen för vår försvinnande litenhet i det vida, vida universum.

Herbert ville skriva en fantastisk berättelse om ekologi och miljöförstörelse och arbetet med romanen gjorde honom så inläst på områden att han sedan under 70-talet arbetade som miljöpolitisk rådgivare i Pakistan och Vietnam.

"Dune" utspelar sig tiotusentals år in i framtiden då mänskligheten spridit sig genom galaxen och befolkar otaliga planeter. Det interplanetära imperiet styrs som ett jättelikt kejsardöme som maktbalanserar intressena mellan olika feodala familjer. Hertigen Leto Atreides härskar över havsplaneten Caladan och får i uppdrag av kejsaren Shaddam IV att förvalta den ogästvänliga ökenplaneten Arrakis, också kallad "Dune". Där utvinns melange, "kryddan", ett extremt dyrt och exklusivt ämne med magiska egenskaper, det håller människor unga och vitala och förlänger deras liv, men det förstärker också mentala kapaciteter, något som är en förutsättning för navigation av långväga rymdresor, en verksamhet som ett särskilt handelsgille har monopol på. Samtidigt konspirerar kejsaren med Atreides ärkefiende huset Harkonnen, som för tillfället har kontroll över Arrakis och som förväntas krossas sina rivaler i ett inbördeskrig han kommer ha överseende med.

Letos konkubin Jessica tillhör Bene Gesserit, en sluten kvinnlig order som strävar efter egna politiska mål och som genom avelsprogam på genetisk väg utvecklat övermänskliga mentala förmågor. Hon fick uppdraget att födda Leto en dotter av Benne Gesserit, men av kärlek valde hon i stället att ge honom sonen Paul. Han tränas sedan barnsben för att bli en krigare och politiker, men har också i hemlighet invigts i Benne Gesserits hemliga läror och får profetior genom sina drömmar.

På Arrakis blir Leto varse den stora svårigheten med att utvinna melange, den skyddas av jättelika hundratals meter stora maskar som lever i sanden. Han inleder förhandlingar med den lokala befolkningen kallade "fremen", som tidigare befunnit sig under närmast rasistiskt förtryck och förföljelser av Harkonnen. Han vill ha dem som allierade i stället för fiender. Men snart efter att familjen Atreides slagit sig ner på planeten angrips de av okända soldater och Leto blir lönnmördad av sin personlige läkare. Paul och Jessica lyckas däremot fly ut i öknen där de slår följe med fremenen och frihetskampen mot Harkonnen och kejsaren kan börja.

"Dune" skilde sig betydligt från både den science fiction som skrevs i samtiden och den som hade författats tidigare. Herbert gjorde sig kvitt flera av genrens troper, framför allt robotar och tänkande maskiner. I "Dune" har människan övergivit och förstört den artificiella intelligensen för länge sedan, för det som skulle underlätta för henne blev i stället ett automatiserat fängelse. Herbert kallar kampen mot maskinerna ett "Butlerskt jihad", en blinkning till den engelske författaren och evolutionsteoretikern Samuel Butler som i sin essä "Darwin Among the Machines" (1863) förutspådde artificiell intelligens framväxt och förordade att människan skulle befria sig från det tilltagande maskinberoendet innan vi blir fullständigt förslavade och förgjorda under det. I "Dune" har mänskligheten i stället genomgått en kulturellt mental och andligt driven process och tillsammans med dess efterföljare kan romanen läsas som en slags episk evolutionshistoria.

Naturens utveckling är som nämnt det bärande temat i romanen. Arrakis ekologiska katastrof blir en metafor för vår egen miljöförstörelse med vår exploatering av naturresurser, allt större brist på rent vatten och överbefolkning. Tillsammans med Ballard var Herbert tidigt ute att utforska klimatförändringars följder för människans framtid, något som det skulle dröja fram till 80-talet innan det blev ett vanligt tema inom science fiction-genren.

Andra teman i tiden var frågan om kvinnors frigörelse. Systerskapet Bene Gesserit fungerar som en slags skuggregering som styr hela utvecklingen genom att kontrollera genetisk förädling och själva har till gång till övermänskliga mentala förmågor. Jessica är också en nyckelfigur i romanen, medan Paul blir alltmer fjärran för oss ju mer gudalik han blir, är hon alltjämt mänskligt tillgänglig för oss.

För "Dune" är väsentligen en (anti)hjältesaga som skildrar en ung mans ödesbestämda utveckling. Hjältemotivet var flitigt använt under 60-talet, superhjälten som genom teknologi, vetenskap och mutationer blir övermänsklig var ett vanligt tema i populärkulturen. Herbert gjorde något annat av det, Paul blir en hjälte genom plågsam personlig utveckling och ett djupt andligt sökande.

Han är en Moses, David, Jesus och Muhammed, fremenen kallar honom "Mahdi", precis som den frälsare som muslimerna menar ska komma vid den yttersta tiden (inte alls omnämnd i Koranen). Herbert insåg att de messianska föreställningarna först och främst tycks uppstå i ökenkulturer, något som passade Arrakis väl.

Herbert influerades av den urengelska legenden om kung Arthur när han skapade Paul Artreides, en slags messias med svärd. Han påminner också mycket om Lawrence av Arabien, på samma vis anpassar Paul sig till öknens nomader och blir deras ledare i kampen mot turkarna. Den engelska författaren och historikern Lesley Blanchs biografiska roman "The Sabres of Paradise" (1960) som skildrar imamen Shamyls väpnade motståndskamp i Kaukasien och Georgien mot det ryska imperiet under 1800-talet, var en annan viktig inspiration för Herbert.

Samtidigt ville han varna för just hjältedyrkan, vår tendens att förblindas av framstående män och kvinnor och följa dem in i döden, i stället för att förlita oss på vårt eget omdöme. Här ekar det i dubbel mening av Heidegger, människan ska både aristokratiskt hjältemodigt ta ansvar för sitt eget öde, men också sky att underkasta sig andra starkas vilja och bli en "Das Man", en i flocken som bara följer andras order och idéer, som gör och lever som "man" ska.

Hans människosyn är mörk, anledningen till att vår framtid styrs av despotiska monarkier beror på att dessa enligt ofrånkomligen återkommer som styrelseform, demokratin kan för Herbert enbart vara passusar i vår arts långa historia.

Han skriver en fantastisk och otrolig historia som i själva verket ligger väldigt nära vår egen ekologiska verklighet. På Arrakis har livet kommit ur sanden i stället för havet och de stora sanddynorna är som vågor.

"Dune" blir en slags reflekterande spegelbild av vårt eget universum, Herbert utformar idéer, ord och begrepp från det arabiska språket och det finns tydliga muslimska undertoner i romanen, men han lånar också ord från hebreiska, navajo, latin, aztekiska, grekiska, persiska, hindu, ryska, turkiska, finska och gammalengelska.

Berättarmässigt använder sig Herbert av en rad tekniker som representerar vår egen litterära tradition. Dagboksanteckningar, historiska kommentarer, biografiska texter, citat och filosofiska och teologiska resonemang ger oss både en överblick och en djupare inblick i hans vida och sammansatta universum. Herbert skapar ett närmas oändligt antal lager i "Dune" och boken kan läsas om och om igen och läsaren kan välja att följa olika vägar och perspektiv.

Litterära inspirationer är också det gammalengelska eposet "Beowulf" där draken precis som sandmaskarna i "Dune" förkroppsligar en djupare andlig ordning. Den engelske historikern Edward Gibbons klassiker "Romerska rikets nedgång och fall" (1781) var också en influens, på samma vis som kristendomen blir slutet för det antika Rom utgör Pauls gudablivande dödsstöten för det galaktiska kejsardömet. Herbert utforskar den religiösa övertygelsens kraft, fremenen på Arrakis besegrar Harkonnens och kejsarens elittrupper därför att de är beredda att offra sina liv för en högre mening medan deras motståndare vältrar sig i materiell lyx och bekvämlighet. Paul genomför jihad, ett heligt krig, mot kejsardömet och de feodala husen, och likt Muhammeds anhängare eller för den delen dagens talibaner kan inte de största militärmakter och imperier stå emot den som på djupet tror sig ha Gud på sin sida.

Utöver den starka muslimska influensen för Herbert samman en rad religiösa traditioner och föreställningar i en andlig smältdegel. Genom Jungs teorier om att det finns djupa allmänmänskliga arketyper som gestaltas i alla kulturer och trossystem flätar han samman buddism, kristendom, judendom och hinduism, i en strävan att visa att allt andligt sökande leder till en gemensam slutpunkt och frälsning. Den andlig evolution eller revolution som "Dune" gestaltar för tankarna till Jaspers ännu diskuterade teori om axialtiden (exempelvis håller den nu stora samtida religionshistorikern Karen Armstrong den för sann), hur människans religiöst och filosofiskt tar ett stort språng under perioden 800-200 före Kristus i en andlig drivaxel för hela mänskligheten. Det är under den eran som indiern Buddha och kinesen Konfucius, de israeliska profeterna Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel, den persiske religionsgrundaren Zarathustra och de grekiska filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles är verksamma. Genom tiden stora imperier och Alexander den stores, Nebukadnessar II och Kyros den store erövringskrig sprids och blandas och korsbefruktas kulturer på ett aldrig tidigare skådat vis.

"Dune" utforskar också idén om predestination, vad som är förutbestämt och hur vi människor förstår vår existens i förhållande till tiden. Paul utvecklar förmågan att kunna förutse vad som ska hända, men precis som oraklet i Delfi kräver det att han också är sammanflätad med ödets tråd, det vill säga utan frihet. Samtidigt är det predestinerade universumet, trots dess matematiska exakthet, alltid motsägelsefullt och tycks hela tiden överraska oss med det vi trodde var omöjligt.

Herberts "Dune" var också ett slags svar på den rysk-amerikanske kollegan Isaac Asimovs bokserie om "Stiftelsen" (1951–1981) som på samma vis berättar historien om ett galaktiskt imperium och utvecklar idén om "psykohistoria", en matematiskt sociologisk metod som kan förutse samhällens framtid, något som frestar att också försöka ändra den. Men Herbert historia är det inte civilisation som är god och ska räddas, utan den som vill förgöra och förändra den.

"Dune" har jämförts med Tolkiens böcker om Härskarringen. Storheten i den ligger i hur Herbert skapar en helt främmande verklighet som ändå speglar vår egen med exakthet i ekologin, religionen, politiken och filosofin. Framför allt gestaltar Herbert tiden, den har sitt eget liv, andas, talar och luktar.

"Dune" har inte ännu inte blivit en del av vårt moderna kulturella medvetna som andra moderna hjältehistorier som Tolkiens "Sagan om ringen" och George Lucas Stjärnornas krig-filmer. Samtidigt betraktas den nu som en av vår tids mest inflytelserika romaner. "Stjärnornas krig" hade förmodligen inte spelats inte om det inte vore för "Dune", likaså Gene Roddenberrys tv-serie "Star Trek" och den är en tydlig förlaga till den animerade filmens japanske mästare Hayao Miyazakis klassiker "Nausicaä från Vindarnas dal" (1984). Under sin färd 1971 döpte också Apollo 15 en av månens kratrar till "Dune" och därefter har platser på Satunurs måne Titan fått namn tagna från boken.

Det har gjorts många försök att föra "Dune" till vita duken och rutan. Redan 1973 fick den excentriske chilenske filmskaparen Alejandro Jodorowsky möjlighet att filmatisera Herberts omedelbara klassiker som hade blivit ett fenomen i tiden, åtminstone inom konst- och kulturkretsar.

Den franske producenten Jean-Paul Gibon var överväldigat imponerad av Jodorowskys egensinniga surrealistiska och esoteriska filmer "El Topo" (1971) och "The Holy Mountain" (1973) och han hade lyckats få loss amerikanska pengar för att låta denne göra en riktig storfilm. Jodorowsky fick välja att göra precis vilken film han ville och han bestämde sig för att ta sig an "Dune".

Projektet tog sig hiskeliga proportioner, för att förverkliga sin vision anlitade han den spanske surrealistmästaren Salvador Dalí och den amerikanske mästerregissören Orson Welles. De kunde tänka sig att hjälpa honom, men inte utan ordentligt betalt, Dalí begärde motsvarande miljontals kronor i timmen för att dela med av sitt konstnärliga geni och matvraket Welles ställde bara upp om produktionen betalade för att hans personliga gourmetkock ständigt var närvarande.

Jodorowsky fångade också upp de yngre talanger som var i ropet. Den berömde schweiziske konstnären H. R. Giger som sedan skulle göra designen till britten Ridley Scotts rysliga science fiction-film "Alien" (1979) anlitades, liksom då 27-årige brittiske illustratören Chris Foss, som hade uppmärksammats för sina bokomslag. Foss skulle sedan göra ett filmhistoriskt avtryck som designer för Richard Donners "Superman" (1978), Mike Hodges "Blixt Gordon" (1980) och James Gunns "Guardians of the Galaxy" (2014). Framför allt knöt Jodorowsky nära och långvariga band till den franske tecknaren Jean "Moebius" Giraud, som då framför allt ritade den vackra västernserien "Blueberry" (1963–2007). Dessutom ombads två progressiva rockgrupper, engelsmännen i Pink Floyd och fransmännen i Magma, att skriva och spela in musiken till filmen.

Bara efter bara något år hade Jodorowsky bränt motsvarande hundra miljoner kronor (i dagens penningvärde), nära en fjärdedel av filmens tänka budget, på förproduktionen, det vill säga manusskrivande, tecknandet och skapandet av kulisser och scenografi. Amerikanerna panikdrog i handbromsen och projektet stoppades omedelbart. Det visade sig att Jodorowsky hade planerat för en inspelning av en 14 timmar lång film och att manuset var lika tjockt som en telefonbok. Den "galne" chilenaren tänkte helt enkelt använda sin Hollywoodbudget för att överskrida filmens alla gränser och omdefiniera hela filmkonsten, han ville skapa en transcendent upplevelse av ett slag som var mer omvälvande än hallucinogena droger.

De som har fått se de skisser, den scenografi och det inspelade material som finns från Jodorowskys projekt har häpnat, den danske regissören Nicolas Winding Refn ("Pusher", "Drive" med flera) har intygat att det inte liknar något annat som kommit ur filmkonsten.

På sätt och vis gjorde Jodorowsky också det, han förflyttade gränsen för visionen om vad som faktiskt var möjligt att göra filmiskt och banade väg för filmer som George Lucas "Stjärnornas krig" (1977), Steven Spielbergs "Jakten på den försvunna skatten" (1981) och James Camerons "Terminator" (1984).

Själva filmprojekten "Dune" ärvdes i stället av den amerikanske konstnären och regissören David Lynch. Han var likt Jodorowsky surrealist med egenartade visioner. Något år efter att "Dune" stoppades debuterade han med sin mörka och skruvade "Eraserhead", en ruskig historia med mycket våldsamma sexuella undertoner som utspelar sig ett ödsligt industrilandskap där Henry Spencer (Jack Nance) blir ensamstående med ett gravt och omänskligt missbildat barn. Trots dess egenheter blev filmen mycket populär i USA och spelade in tiotals miljoner kronor i vinst. Han följde upp den med den på samma vis i svartvitt fotade "Elefantmannen" (1980), ett åttafaldigt (!) Oscarsnominerad och djupt gripande verklighetsbaserat drama om den svårt missbildade Joseph Merrick (spelas oförglömligt av John Hurt) som levde i London i slutet av 1800-talet.

Lynch var alltså mannen som skulle kunna göra Herberts episka rymdopera till en biosuccé, det trodde alla, också Jodorowsky, som hävdade att den yngre amerikanen var den ende utom han själv som ägde den kapaciteten. För en budget motsvarade över en miljard svenska kronor i dagens penningvärde skred Lynch till verket.

Filmen spelades in i en gigantisk studio i Mexico City och rockbandet Toto och konstpoppionjären Brian Eno skapade musiken till den. Lynch lät den unge och filmsammanhang oprövade Kyle MacLachlan axla huvudrollen som Paul Artreides och pyntade i övrigt med stjärnor och affischnamn som rockartisten Sting, britten Patrick Stewart (som då bland annat spelat i tv-serien "Jag, Claudius" (1976) och John Boormans riddarfilm "Excalibur" (1981)), den Oscarbelönade amerikanska skådespelerskan Linda Hunt och förstås vår egen svenske gigant Max von Sydow som spelar ingen mindre än den kejserlige ekologen Kynes.

Filmen blev ett fullständigt fiasko, den spelade inte in pengarna som hade lagts på den och blev tungt kritiserad för hela utförandet, inte ens specialeffekterna imponerade. Lynch tog omgående själv avstånd från "Dune" och sa att hans kreativa inflytande begränsats för mycket och Jodorowsky stöttade honom och förklarade att producenterna omöjligt förstod vilken typ konstnärlig ansträngning som krävdes för att få historien att fungera som film.

Kritiken lindrades något av det Lynch lyckades med i regin, han trollband skådespelarna med sin vision och den 25-årige MacLachlan imponerade trots allt på recensenterna. I efterhand har också Lynch surrealism omvärderats, i sin "Dune" lyckas han verkligen skapa en fullständigt främmande och utomjordisk värld, en bisarr dröm i guldfärgade futuristiska barockscenografier, fylld av sekvenser av oförlösta foster, skimrande energier, industriella helveten, olycksbådande långa svarta marmorkorridorer i svart marmor och ändlösa fält av sand, en föraning om den större gömda och närmast esoteriska berättelse som ryms i Herberts historia.

Lynch gick som tur var vidare och befäste definitivt sin plats i filmhistorien med sin Oscarsnominerade surrealistiska thriller "Blue Velvet" 1986 där McLachlan återigen axlade huvudrollen och fullt ut fick visa vad han gick för som skådespelare.

Mer framgångsrikt gjorde den amerikanske regissören John Harrison en tv-serie av Herberts roman vid millennieskiftet. För en budget på 300 miljoner kronor följde han troget förlagan och använde berättelsen för att spegla samtidens kamp mellan olika stater och multinationella företag om den globala ekonomin. Huvudrollen axlades av den då 26-årige skotske skådespelaren Alec Newman som sedan orättvist nog inte fick någon lysande karriär. Han spelade mot flera veteraner, bland annat mot den Oscarsbelönade William Hurt och den engelske karaktärsskådespelaren Ian McNeice.

Miljontals tittare såg Harrisons tv-serie och den nominerades till tre Emmy året därpå. Kritiken mot den var att den var Herbert allt för trogen, att den inte vågade ta ut svängarna och stryka det som inte passade i rutan.

Åtta år senare började en nytt försök att göra en storfilm av "Dune", amerikanen Peter Berg ("Friday Night Lights Out", "The Kingdom" med flera) och fransmannen Pierre Morel ("District 13", "Taken", "From Paris with Love") var tilltänkta som regissörer, men båda hoppade av från vad som verkade vara ett dödsdömt projekt.

Men så för fem år sedan anlitades kanadensaren Denis Villeneuve ("Arrival", "Blade Runner 2049") och det är nu den första av två filmer baserade på "Dune" som i dag har Sverigepremiär. I rollerna ser vi bland annat svenskarna Stellan Skarsgård (som den djupt perverterade ärkeskurken Vladimir Harkonnen!) och Rebecca Ferguson (Lady Jessica) tillsammans med andra stjärnor som Charlotte Rampling, Javier Bardem och Josh Brolin.

Villeneuve har tagit fasta på det ekologiska och miljöpolitiskt kritiska perspektiv som finns i romanen, något som är närmast ännu mer aktuellt i dagens pågående klimatdebatt.

Den första filmen har kostat omkring en och en halv miljard kronor att spela in. Utomlands har den tagits emot med blandade omdömen. Villeneuve har kritiserats för att ha svårt att hantera den vida och djupa grundberättelse romanen utgör, att filmen blir känslolös, vimsig och formlös, mer ytligt spektakulär än underhållande och gripande. Samtidigt som han rosats för sin sinneskittlande levande visuella gestaltning, ett majestätiskt världsbyggande. Somliga har jämfört den med nya zeeländaren Peter Jacksons filmatisering av J. R. R. Tolkiens böcker om Härskarringen i början av 2000-talet.

Nu har Villeneuves "Dune" Sverigepremiär, det återstår att se om Herberts berättelse nu kommer etsa sig fast i folkmedvetandet som "Sagan om ringen" och "Stjärnornas krig".