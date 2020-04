Årsunda firar 100 år och nytt konstgräs samtidigt som covid-19 sprider sig: "Det är så stort att det är ofattbart"

Årsunda är en stor förening med flera idrottssektioner. Fotbollssektionen är den som drabbas hårdast av coronakrisen. Men enligt klubbens kassör, Lars Hellström, mår klubben rätt bra ändå. Det finns ingen ekonomisk oro just nu, menar han.

– Som förening har vi en bra ekonomi. Det är ingen direkt stor påverkan på ekonomin just nu. Man vet inte vad som händer framöver, säger kassör Hellström.

Klubben firar hundraårsjubileum och det nya konstgräset rullas ut om bara någon vecka. Samtidigt som klubben har så mycket att fira och glädjas åt på samma gång så har covid-19 vänt upp och ner på det mesta.

– Visst drabbas vi, det gör vi, säger ordförande Yngve Andersson.

Orienteringssektionen måste ställa in en tävling och fotbollssektionens inträde och fikaförsäljning står still. Seniorlagen hyr in sig på Jernvallen för att träna och ungdomslagen väntar på att få rulla igång. Mitt i allt som är tufft hoppas Årsunda på en ljusglimt.

– Damlaget lades ner ifjol men nu när vi får konstgräs har de gjort ett krafttag och hoppas kunna återuppstå igen, det hoppas vi på, vi får väl se hur det blir, säger Yngve Andersson.

Gräset börjar rullas ut vecka 19, sedan väntas det vara klart första veckan i juni. Därefter ska det bli en stor invigning första augusti, om tillvaron tillåter det. Den stora hundraårsfesten är planerad till november, om inte covid-19 vill annorlunda.

– Konstgräsplan och hundraårsjubileum samma år, det är så stort att det är ofattbart, säger Lars Hellström.

– Något firande kommer det att bli, vi får hoppas att det här är över då. Vi är osäkra allihop, det är ett svårt läge. Fördelen är att vi kan vara utomhus, vi kan köra en stor grillfest, säger Andersson.

Vad är den största oron?

– Största oron är om det inte blir några aktiviteter. Det ställs in och flyttas hela tiden så att vi inte får fart på ungdomsverksamheten, det viktigaste är ju att finnas för dem. De stora grupperna blir drabbade, man får till exempel inte duscha här just nu, så det blir sådant runt omkring som blir lite krångligare, säger Hellström.

– Barn och ungdomar tycker ju om lek och att vara nära varandra, dessa bitar måste man separera när man har samlingar. Där är det besvärligt, vi vuxna kan ju hantera det på ett annat sätt, säger Andersson och tillägger:

– Vi har tur så länge vi inte vet om någon smitta i Årsunda, vi lever ändå på landsbygden.

Trots att covid-19 inte verkar ha slagit till mot Årsundaborna så har klubben drabbats av att deras vaktmästare fått sitta flera veckor i karantän, för säkerhets skull.

– En sak som drabbat oss, en rätt unik sak, var att vaktmästaren bestämde sig för att resa till Spanien för att åka till sitt radhus i Spanien. När SIF åkte kände han att det var lugnt. När han kom fram stängde hela Spanien och han fick sitta i karantän där i en vecka. Sedan lyckades han komma med sista planet hem och fick sitta i karantän ytterligare tv¨å veckor här hemma sen. Han har varit frisk hela tiden och är nu tillbaka i arbete, det var väldigt speciellt, säger Andersson.

En ljusglimt för klubben är att den nya konstgräsplanen kommer att kunna generera fina planhyror när klubbar från närområdet hyr in sig i framtiden.

– Jag tror att vi kommer få en väldigt bra uthyrning, det kommer säkert bli ett tryck från andra som vill komma hit, Färnbo, Gästrike-Hammarby och andra Sandvikenlag, säger Hellström.