Strandbaden utmanar - satsar också på vintersäsongen: "Jag tänker mig friluftsliv på is"

När han för 11 år sedan tog över Strandbaden var anläggningen riktigt nergången berättar Roland Haglund.

– Här var riktigt eftersatt och äntligen är det färdigrustat ute, eller klar blir vi väl aldrig men i det stora hela. Nu rustar vi inomhusmiljön, säger han.

Med det menas att konferensrummet rustas upp med ny teknisk utrustning, ny kiosk med möjligheten att från sjösidan köpa korv genom att en lucka öppnas upp och att restaurangen får ett ansiktslyft.

– Nuvarande kiosken och receptionen är för liten och tanken är att man ska kunna utnyttja kiosken utan att gå in, när man vintertid kanske har skridskor eller pjäxor på.

Roland berättar att Strandbaden ska utvecklas mot natur- och fritidshållet. En av förebilderna han tittat på är hur Främby udde i Falun jobbat de sista åren. Där har vintersäsongen tagit över helt.

– Jag vill att Strandbaden ska bli en året-runt anläggning. Med inriktning på friluftsliv. Vill man ha karuseller och sådant finns det någon annan stans, säger Roland Haglund.

– Jag tänker mig friluftsliv på is, med skridsko, skidor, bandy och hockey. På sommaren är det bad, naturstigar, strandliv och på hösten svampplockning. Här finns ju allt en året-runt anläggning behöver.

Ett bidrag från kommunen ska ge skolan en möjlighet att kunna utnyttja anläggningen på friluftsdagar. Alla kanske inte har medlen till att kunna åka skidor i Kungsberget, säger han.

– Jag tänker mig att det skulle vara helt gratis för både skola och elev. Och allt man kan göra på is ingår, och varför inte en snögubbetävling, det vore kul.

– Vi är ju ingen hypad anläggning. men vi provar.

Förra sommaren var en toppensäsong så klart, personalen räknade upp till 3 000 besökare på stranden per dag vissa veckor. Det enda problemet han sett under sommaren är de vattenskotrar som far fram och tillbaka.

– Det är unga förare som åker alldeles för snabbt. Vi för dialog med kommunen om att börja säkra delar av sjön, från både skotrar och båtar, att kunna boja av ett område nära stranden.