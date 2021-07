Att hitta sitt Bo

Inlåst i sig själv. Därmed det enda studieobjektet. Att abstrahera till en metanivå är enda möjligheten till förståelse i detta ensamma rum.

Efter fem år av scenskräck är Bo Burnham tillbaka med sina musikaliska kommentarer på vår samtid. Tanken var en bejublad comeback med stor scenshow, men världen ville annorlunda. Istället isolerade han sig i sin lägenhet för att skapa ”Inside”. Både skriven, framförd, redigerad och fotograferad av honom själv. Orsaken till att han hållit sig borta från scenen efter succéerna med ”Words, Words, Words" (2010), ”what." (2013), och “Make Happy" (2016) är de panikattacker han upplevde under sista turnén. Under dessa år har han skrivit och regisserat ”Eight Grade" (2018) och skådespelat i ”Promising Young Woman" (2020).

”Inside” är en samling sånger och sketcher om det pandemiska livet under COVID-19. Om den psykiska hälsan under isolering. Om att vara hemma. Om att vara ensam med sina tankar. Om alla tänkbara sätt att vara ”inside”.

Brian Logan beskrev i The Guardian (31/5) den som ett ”comedy Gesamtkunstwerk” – konst med ambitionen att kombinera och utnyttja flera olika former av uttryck. Bo Burnham använder ljud, ljus, färg och vinklar på alla tänkbara sätt för att skapa en dynamik i en annars vitmålad lägenhet vars enda inredning tycks vara oerhörda mängder av syntar. En festival där bara en person är inbjuden.

I en regelrätt recension borde jag ge stort utrymme till låtarna men lyfter här enbart fram ”White Woman’s Instagram” om hur framförallt unga vita kvinnor försöker framställa sig som unika i sociala medier med det enda resultatet att alla framstår som likadana och den avslutande "All Eyes On Me" som summerar hela föreställningen på ett episkt vis. Även ”How the World Works” bör nämnas, vilken börjar som en trallvänlig låt men som sedan angriper klassamhället och länders koloniala arv på ett sådant vis att den kvarlämnar en klump i magen. Skickligt.

Flertalet gånger påtalar han sin egen självmedvetenhet – genom att kommentera sin egen metanivå försöker han skapa distans (även detta kommenterar han). Minns ett inslag av komikern Jonatan Unge i podden ”Stormens utveckling” (6/5) där han diskuterar olika former av rasism, varav en förtäcks genom att den först erkänns som rasistisk. En täckmantel för att fortsätta vara en skit.

I "Inside" gestaltar Bo Burnham ingen faktisk företeelse, utan ett sinnestillstånd. Han är en uttolkare av en ungdomsgenerations (och kanske även äldres) känsla inför sin samtid. Där klimat, konflikter och migration är dominerande problem. Problem som i en globaliserad värld med komplexa nätverk leder till alienation istället för politisk handlingskraft. Vad ska en fjortonåring göra för att göra gott? Resultatet blir en överindividualiserad generation som enbart ser enskilda handlingar, där din konsumtion blir det enda du har kontroll över. Där jorden har ersatts med jaget. Där miljöförstöring blir ångest.

Metamodernism är en samtida teoribildning inom filosofi, kultur och estetik. Den betonar konflikten mellan åtagande vs. lösgörande, entusiasm vs. ironi, naivitet vs. kunskap, och som en konsekvens därmed också Modernism vs. Postmodernism. Av metamodernisterna beskrivs detta som en oscillation mellan två poler, och denna ständiga rörelse gör att pendeln ser ut att befinna sig i mitten. Det är här vi finner Metamodernismen. Namn som brukar associeras med dessa idéer är David Foster Wallace, Donald Glover, Shia LaBeouf och Marina Abramović.

Låter det snurrigt? Det är det. Men pendelrörelsen som metafor för det moderna tillståndet är också en ingång till ”Inside”. Hur man genom ironi och skämt kan försöka närma sig komplexa problem (eller sin relation till dem). Det är inte underhållarnas ansvar att lösa dem, men gestaltningen kan visa dess existens för oss andra. En skildring av depression och ett politiskt tillstånd som hos Burnham hänger ihop (vilket Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson förtjänstfullt redan påpekat).

Han ser bruten ut. Det illustrerar han genom att under arbetet låta skägg och hår växa ut. Varje mening som yppas under de 80 minuter som specialen fortgår följs av en tveksam blick. En motvillighet inte bara mot innehållet utan hela sitt väsen. Han ifrågasätter sin rätt som privilegierad vit man till detta kommersiella utrymme. Men vad är alternativet? Att lägga sig ner och dö?

Inlåst i sig själv. Därmed det enda studieobjektet. Att abstrahera till en metanivå är enda möjligheten till förståelse i detta ensamma rum. Det är det inte utanför, ändå är det den verkligheten vi reproducerar. I den avslutande scenen stiger Bo Burnham ut i ett starkt ljus och möts av smattrande kameror. Pressen kan komma både inifrån och utifrån. Det finns inget enkelt sätt att hantera den. Här finns ett behov av ett utgångsläge, en autentisk grund att bygga vidare på. En trygg plats helt enkelt. Kanske är det vad Bo Burnham, och vi alla behöver. Att hitta sitt Bo.