Attacken på tjetjenske dissidenten i Andersberg planerades av främmande makt

På eftermiddagen den 26 februari attackerades den sovande Tumso Abdurachmanov i en lägenhet på Norrskensgatan i Andersberg.

Angriparen var beväpnad med en hammare och hann slå flera slag mot huvudet på Tumso Abdurachmanov innan han hann gå till motattack och till slut övermanna angriparen.

Båda två fördes till sjukhus efter det våldsamma tumultet i lägenheten som lämnades rejält nedblodad.

Angriparens mobiltelefon hade endast två dagar före angreppet befunnit sig i Moskva. Han flög därifrån via Köpenhamn och tog sig därefter till Sandviken där en bil väntade på honom. Den kvinna som suttit häktad misstänkt för inblandning i angreppet har enligt åtalet under en längre tid kartlagt Tumso Abdurachmanov och har underlättat angreppet genom att släppa in den hammarbeväpnade mannen i Tumso Abdurachmanovs lägenhet.

Men de har inte agerat självständigt. Det framgår av åtalet att attacken varit noga planerad, och att flera personer deltagit i planerna.

Under rättegången kommer en analytiker från Säkerhetspolisen att vittna "till styrkande bl.a. av att den tjetjenska regimen har haft intresse av att kartlägga och angripa Abdurakhmanov med våld och att gärningen varit noggrant planerad samt att våldet riktats mot Abdurakhmanov på grund av dennes kritik mot regimen och att avsikten med angreppet varit att döda Abdurakhmanov" står det i åtalet.

Säkerhetspolisen vill att detta förhör ska hållas bakom stängda dörrar, det vill säga utan åhörare eftersom "det skulle störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada Sverige om uppgifterna röjs".

– Det är självklart mycket allvarligt att en annan regim misstänks ha kopplingar till ett mordförsök i Sverige på en person som dessutom sökt sin fristad här, efter att ha hotats av regimen i sitt hemland, säger Daniel Stenling, chef inom kontraspionage vid Säkerhetspolisen i ett pressmeddelande.

Tumso Abdurachmanov som under sitt alias Abu-Saddam Shishmani har hundratusentals följare på sitt konto på Youtube har fortsatt att posta regimkritiska inlägg i sina kanaler. Det senaste som lades upp så sent som i förra veckan har redan över 70000 visningar.

