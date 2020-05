Äventyrsservice lämnar Högbo Bruk – tufft ekonomiskt för flera av brukets aktörer: "Grusar vår framtidstro"

I ett inlägg på Högbo klätterväggs Facebooksida informeras det om att Högbo klättervägg kommer att läggas ner.

"Anledningen är att Äventyrsservice som äger väggen har valt att lämna Högbo efter att Högbo Bruk nu valt att höja hyrorna med över 100%. Som om det inte vore nog med en redan ansträngd ekonomi på grund av covid-19."

Inlägget har fått många kommentarer, och flera klätterälskare hoppas på att Högbo Bruk själva ska behålla väggen.

– Det är lite synd, eftersom Äventyrsservice har haft den länge. Sedan vet jag inte om Högbo är intresserade av att köpa tillbaka den eller hur det blir, säger Emil Spjuth, som ansvarar för Facebooksidan, och ofta klättrar.

Johan Wadén, ägare och driftansvarig på Äventyrsservice i Sverige AB, bekräftar att företaget lämnar Högbo. Anledningen är att bolaget Högbo Bruk AB, som tillhör Sandvikens kommunkoncern, sagt upp hyresavtalen en andra gång för en villkorsändring.

– Den här gången gällde villkorsändringen en hyreshöjning med ett belopp som är betydligt mycket mer än en dubblering av vår nuvarande hyra. Att detta görs nu av ett kommunalägt bolag. De går helt emot Sveriges regerings vädjan till fastighetsägarna om att sänka hyrorna till hårt drabbade verksamheter, säger han.

Han är besviken på bolagets agerande.

– Vi har byggt upp vår verksamhet på ett klokt och genomtänkt sätt från början, så även om det hade slitit på oss rejält så hade vi med största sannolikhet klarat av pandemins effekter. Men nu när detta kom, så grusade det vår framtidstro helt.

Högbo Bruk AB:s styrelseordförande, Patrick Sjöstedt, vill inte kommentera hur det nya hyresavtalet ser ut och om det handlar om en höjning.

– Vi har kommit med ett förslag på ett nytt hyresavtal, med anledning att vi vill ändra villkoren. För övrigt så är vi mitt i en förhandling med hyresgäster, så jag tänker inte säga några summor, säger han.

Högbo Bruk har drabbats hårt av coronapandemin, liksom många andra företagare på området. Högbo brukshotell har en betydligt lägre omsättning än tidigare, vilket i sin tur påverkar hela det kommunala bolaget.

– Vi har brottats med ett underskott under en lång tid. Nu har vi gått plus minus noll och även med lite vinst den senaste tiden, men vi måste gå plus minus noll nu och se över så att vi har marknadsmässiga hyror, säger Patrick Sjöstedt.

Antal besökare ökar, men inte försäljningen, eftersom många besökare väljer att vara utomhus och grilla. Hyresgästerna på bruksområdet har det därför tufft och omsättningen har minskat mycket, men än så länge har ingen flaggat för att de är nära konkurs, enligt Patrick Sjöstedt.

– För alla som jag har varit i kontakt med handlar det om 20-25 eller 30-35 procent som omsättningen har minskat med. Vi får hoppas att det vänder nu. Vi har försökt att göra vad vi kan och tagit efter kommunens agerande som hyresvärd.

Flera hyresgäster ska ha fått erbjudande om en hyresreduktion, motsvarande 50 procent under tre veckors tid, enligt styrelseordföranden.

– Då kan vi söka i efterhand och få 25 procent tillbaka från staten, men hur vi än gör går vi mot förluster. Det största är hotellet, som har betydligt färre gäster.

Är prognosen ett underskott?

– Det är en ansträngd tid framför oss, men förhoppningsvis vänder det. Allt hänger på när det vänder, så det är för tidigt att uttala sig om eventuella underskott. Sommaren kommer att bli jätteviktig, men man planerar för det värsta och hoppas på det bästa, säger han, och fortsätter:

– Skulle vi få ruljans i hotellet inom kort skulle underskottet bli mindre, men ibland pratas det om att det här med social distansering fortsätter framåt hösten. Jag börjar bli trött på det, men vi får hålla ut, säger Patrick Sjöstedt.

Högbo brukshotells vd, Tomas Lindqvist, berättar att det är tufft ekonomiskt för hotellet, som Högbo bruks största hyresintäkt.

– Vi går på sparlåga just nu, men på sikt är det något som vi behöver för att kunna vara framgångsrika. Vi har tappat en enorm mängd omsättning, så det går trögt, men vi tycker att det börjar vända lite, säger han.

Tomas Lindqvist tycker att det är tråkigt att Äventyrsservice lämnar Högbo, men ser framemot sommaren trots allt.

– De jobbar bland annat med ledarledda utflykter och har funnits på Högbo bruk hur länge som helst.

– Vi väntar på beslut om hur vi kan hantera vår egen semester i sommar, men vi tror starkt på ett inhemskt resande och att det blir en bra sommar.

Äventyrsservice i Sverige AB

Äventyrsservice grundades 2005 av Johan Wadén. Det är ett äventyrsföretag som arbetar över hela landet.

De jobbar med evenemang och äventyr bland annat i Engeltofta, Tällberg, Furuvik och på Högbo Bruk.

I Högbo har de funnits sedan 2008 och haft hand om uthyrning av kanoter och mountainbikes, klätterväggen, gruppaktiviteter utomhus, vildmarksbad, konferenser och många olika evenemang och fester.