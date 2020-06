AVSLÖJAR: Brynäs vill värva förre NHL-stjärnan – Sundlöv bekräftar: "Haft kontakt"

Det är snart semestertider och truppen är egentligen satt. Men Brynäs har fortfarande inte gett upp hoppet om att förstärka laget ytterligare till kommande säsong.

Och det är på forwardssidan man tittar – och det är högsta kvalité man söker.

I en intervju, som kommer att publiceras i sin helhet senare i veckan, bekräftar Micke Sundlöv att kontakt tagits med förre NHL-stjärnan Patrik Berglund.

– Det är en jätteskicklig hockeyspelare, så skulle den möjligheten finnas så är vi naturligtvis jätteintresserade, säger Sundlöv som öppet menar att Brynäs vill göra ett försök.

Patrik Berglund lämnade Buffalo mitt under säsongen 2018/19, efter elva säsonger i ligan, och valde sedan att spela med Djurgården förra säsongen. Där svarade han för 31 poäng (17+14) på 49 matcher.

Nu är han klubblös och det är inte säkert att det blir någon fortsättning i Djurgården. Det öppnar för andra klubbar – och Brynäs vill vara med i leken om den 32-årige centern med över 700 NHL-matcher på meritlistan.

Men såklart är Djurgården ändå fortfarande ett alternativ då Berglund numera bor i Stockholm.

– Vi har haft kontakt med honom och hans pappa (Anders, från Gävle och med ett förflutet i Brynäs), som i det här fallet sköter Patriks agentfrågor. Det vore dumt att inte vara intresserad av en spelare som finns på marknaden och inte stängt någon dörr till Brynäs IF, säger Sundlöv.

Men har ni råd med en sådan spelare?

– Ja, då skulle det i så fall handla om ett niomånaderskontrakt. Men ska vi ha in en forward av den kalibern lär vi "skeppa i väg" någon annan. Det är inga normala tider just nu, så det kan vara så att det är en ut och en in som gäller.

Och då syftar Sundlöv på spelare som har dyrare kontrakt. Tomi Sallinen är en center som varit på väg bort och enligt vad Sporten erfar ser Brynäs fortfarande över möjligheterna att lösa honom från kontraktet. Dock är det inte alldeles givet att någon annan klubb är beredd att värva Sallinen.

Det kan också frigöras pengar i spelarbudgeten om backen Simon Bertilsson väljer att fortsätta utomlands, vilket mycket pekar på i nuläget.

– Vi vill ha Berra här, det är inget snack om saken. Men vi har inte satt någon tidsfrist eller större press på Bertilsson heller i och med att vi har åtta backar. Och han har varit ganska tydlig med att han helst vill spela ett år till där borta. Men vi får se vad det landar i, säger Micke Sundlöv.