Babsan rasar mot att livesänd personalfest ställs in: "Folk tror att det är ett skämt!"

Det var tänkt att 150 anställda vid länsstyrelsen i Gävleborg skulle få följa ett livesänt samkväm med Lars-Åke Wilhelmsson i rollen som Babsan som ciceron, samt med maximalt sju inblandade inklusive teknisk personal, fredag kväll 20 november. Bland annat skulle det bli moment som frågesport. Wilhelmsson ledde ett liknande uppskattat evenemang i somras hos Lantmäteriet, som också var digitalt.

Men under helgen fick Wilhelmsson veta att landshövding Per Bill hade beslutat att avblåsa evenemanget, vilket han reagerar kraftigt på. Han har även lagt ut sin reaktion på sociala medier och fått medhåll av många.

– Folk tror att det är ett skämt! Ingen kan förstå varför vi inte ska kunna ha ett coronasäkert webbsänt evenemang. Har corona börjat smitta via datorn nu också, eller har jag missat något? Skulle det bli att det här skulle sprida sig så vet jag inte vad som skulle hända med världen till sist. Folk behöver underhållning och att roa sig i de här tiderna. Detta är en skam för personalen som skulle behöva få lite uppmuntran.

Han konstaterar att det är digitala jobb som gäller nuförtiden och därmed är också varje sådant viktigt. Enligt Wilhelmsson har han dock blivit erbjuden att leda festen om tre till fyra månader i stället, men frågan är hur smittoläget är då.

Per Bill svarar via sin koordinator Sofia Edelbrock per mejl, samma dag som presskonferensen hållits om de nya särskilda restriktioner för Gävleborgs län.

– Det här är något som vi alla har sett fram emot väldigt mycket. Men med anledning av det eskalerande smittoläget i länet har vi tagit beslut att skjuta fram festen.