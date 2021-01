Babsans klänningar visas på bibblan

Just när Skutskärs bibliotek skulle till att visa utställningen om Lars-Åke "Babsan" Wilhelmssons karriär kom beskedet om att Sveriges bibliotek skulle stänga.

Men det beslutet drogs tillbaka och nu är biblioteket öppet igen. Utställningen "Inte bara Babsan" har förlängts och visas till och med 20 februari, så att alla som vill se den hinner dit trots att utställningsrummet begränsas till coronasäkrade fem personer.

Utställningens huvudnummer är förstås klänningarna, men Älvkarlebys kultursekreterare Per Lidvall – som har tagit initiativ till utställningen och var skolkamrat i Skutskär med Lars-Åke en gång i tiden – säger att de valt titeln för att understryka att Lars-Åke Wilhelmsson har gjort så mycket mer än Babsan under sin karriär.

När vi besöker utställningen under fredagen är huvudpersonen själv där och showar inför besökarna som släpps in i små grupper. Frågorna är många och det märks att det är riktiga fans som köat för att komma in.

– Det har varit tacksamt att kunna kombinera Babsan med kostymjobben, som har tagit 6-7 månader att göra, säger Lars-Åke Wilhelmsson.

Det är de lite mer spektakulära klänningarna som har valts ut. De som glittrar mest. Andra kostymjobb, som till "Rent", har lämnats kvar i garderoben.

Lars-Åke Wilhelmsson är inte ensam om att ställa ut sina kreationer. Det har blivit populära museiutställningar att få kliva in bland kreationer av klädskapare som Lars Wallin och Christer Lindarw.

Den senare har samarbetat i After Dark med Lars-Åke Wilhelmsson, men till Babsan vägrade han att skapa en klänning.

– "Du får göra din klänning själv", sa han. "Så gräsliga som du har kan jag inte göra", säger Lars-Åke med ett leende som skvallrar om den råa men hjärtliga tonen dem emellan.

Förutom klänningarna visas bland annat Lars-Åkes första högklackade skor, som hans far fick svetsa i metall då det inte fanns storlek 44 att köpa i Skutskär. Babsans tid som krönikör i GD uppmärksammas också.

Till det mer oväntade, som kanske inte lika många känner till, är att Lars-Åke Wilhelmsson har skapat kläder till boxare som George Scott. När han boxades om en titel fick matchen avbrytas då Lars-Åke glömt att sy resåren och shortsen åkte ner.

Har du upptäckt saker som du har glömt bort nu när du grävt i ditt förflutna?

– Ja, men Gud, man glömmer bort så mycket. Det har varit som att öppna ett Kinderägg!

"Inte bara Babsan" kan nu ses exklusivt i Skutskär, men nog borde det finnas potential att göra den till en vandringsutställning i fler bibliotek här i "Babsan"-land.