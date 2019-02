BILDEXTRA: Segrarglädje för Skutskär IF - se det bästa från matchen mot AIK här

Matchen började snabbt med ett mål från AIK men efter bara tio minuter drämde Olga Rodionova in 1-1 som sedan följdes av att Tatiana Gurinchik satte 2-1 till Skutskär IF. Matchen slutade med 5-2 till Skutskär och firandet var stort både under och efter matchen som lockade 1048 åskådare. Här är matchglimtarna ni inte får missa!