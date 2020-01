Bandypuls tippar Hammarby till kval – då skickar SAIK-tränaren en varning: "Dom har en riktigt bra startelva nu"

Hammarby, just nu elva med 16 inspelade poäng, har en tuff start nu när slutspurten drar igång: SAIK borta, Villa hemma och sedan SAIK igen hemma.

Den trippeln i svåra utmaningar gör att Hammarby tippas bli det lag som hamnar på kvalplats när Bandypuls tittar in i spåkulan, trots att de tre avslutande omgångarna ser beskedligare ut: Åby/Tjureda borta, Frillesås hemma och Broberg borta.

SAIK-tränaren Jocke Forslund – vars lag har en del av Hammarbys framtida öde i sina händer i och med det täta dubbelmötet som väntar – höjer ett varningens finger för "Bajen" i den hårda striden om att nå slutspelsplats och undvika kvalskräck.

– Om man använder travspråk så är dom bättre än raden, säger han, och hänvisar till att Hammarby haft mycket skador och sjukdomar hittills under säsongen men nu tycks kunna spela med helt ordinarie lag för första gången på länge.

– Skulle dom få en seger här i nån av de första matcherna kommer dom säkert att växa av det, säger Forslund, som alltså ger onsdagkvällens motståndare en god chans att klara sig från den där kvalplatsen.

– Ja, det där tipset var lite tufft det tycker jag. Dom har en riktigt bra startelva nu.

SAIK ska dock så klart försöka göra sitt för att inte Hammarby ska hitta hävstångseffekt i Göransson Arena.

– Vi har tränat 90-minutersträningar under förra veckan och det var länge sedan vi kunde göra det. Det var bra för oss. Vi är lite osäkra på var vi står just nu vi också, vi kommer ju från två raka förluster, säger Forslund, som själv var på blixtvisit i Finland med landslaget under veckoslutet.

Även SAIK kan ställa upp med ordinarie lag och har följande program kvar de avslutande sex omgångarna: Hammarby (h), Åby/Tjureda (h), Hammarby (b), Vänersborg (h), Villa Lidköping (b), Motala (h).

När de är färdigspelade är det dags att flytta ut för slutspel på Jernvallen, då det läggs konstgräs inne i Göransson Arena med start 20:e februari.

– Elitserien tar slut 16:e, vi tränar sista gången inomhus den 18:e. Om det är fint väder kanske vi går ut nån gång lite tidigare för att vänja oss lite, säger Jocke Forslund.

– Men först ska vi fokusera på elitserieavslutningen.