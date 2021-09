Bangen tillbaka med ett bang – det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 36

MÅNDAG 6 SEPTEMBER

Wij trädgårdar: Eva Österberg och Marie Lindgren: Surreal, visas i Ateljén, till och med 26 september, Ockelbo.

Biblioteket i Skutskär: Utsnitt med valda delar av region Uppsalas konstkollektion, visas till och med 9 september.

Profilen konst och ram: Ulrica Hydman-Vallien, visas till och med 17 september, Gävle.

Galleri Blå: Sam Westerholm, skulptur, visas till och med 12 september, öppet varje dag 11-16, Gysinge.

Hedåsens badplats: Temporär utställning: Tidevarv av Åsa Langert och Jens Hedman, Visas till och med 26 september, Sandviken.

...

SAW, Tennstopet, Gävle.

Träffa Gävle FN-förening, Waynes Coffee, Drottninggatan 4, Gävle, 18-19.30.

TISDAG 7 SEPTEMBER

Kulturcentrum Sandviken: Ja må den leva! av Sveriges riksdag, visas till och med 25 september, Torget, öppet måndag till fredag 9-16 och lördag 12-15.

Gävle konstcentrum: Paradise Lost av Ulrica Hydman Vallien, visas till och med 24 oktober 2021, öppet tisdag-fredag 12-18 och lördag-söndag 12-16.

Länsmuseet Gävleborg: Vi som arbetar med våra kroppar, visas till och med 17 oktober 2021, öppet tisdag-fredag 11-17 och lördag-söndag 12-16, Gävle.

Konsthallen, Kulturcentrum Sandviken: Våtmarker - ett fotografiskt projekt om en livsviktig miljö av Malin Gezelius och Lena Källberg, visas till och med 19 september.

...

Rikard Falk, Huset mittemot Bergmästargården, Gävle, 11.00.

Poesi- och musikframträdande i folkton med Liselotte Fluhr och Michael Müller, Hille bibliotek, 19.00.

Billy Bremner and the Rockfiles, Musikhuset, Gävle, 19.00.

ONSDAG 8 SEPTEMBER

Stadsvandring: Skulptur-tema med Gävle konstcentrums konstpedagog, samling: konstverket Stapelstaden på Drottninggatan intill Naturkompaniet, 14.00.

Matilda Orrling och pianisten Stellan Alneberg ger konsert, vackra nordiska sånger och smäktande operaarior utlovas, Ovansjö kyrka, Kungsgården, Sandviken, 19.00.

TORSDAG 9 SEPTEMBER

Promenadgrupp: Promenera tillsammans med andra under cirka en timmes promenad. En grupp för dig som går raskare och en grupp för dig som går lite långsammare. Medtag gärna eget fika att äta på vägen, Björsjökyrkan, Bomhus, 10.30-12.00.

Schackklubb med Kennet, Andersbergs bibliotek, 15.30.

Poesi- och musikframträdande i folkton med Liselotte Fluhr och Michael Müller, Andersbergs bibliotek, 18.00.

Vin och mat i kombination, Kulturcentrum, Sandviken, 18.00.

Musikrörelsen - Den svenska proggen med Stig Jäderberg, Musikhuset, Gävle, 19.00.

Bangen: Lisa’s och Joakim Milder, Sandvikens kyrka, 19.30.

FREDAG 10 SEPTEMBER

Digital bokfrukost med bibliotekarier, arrangerat av Kulturcentrum Sandviken, 07.45.

Möts, se, lär och trivs under Kulturarvsdagen med guidning, dragspel av Olle Hedqvist, sång med Anna-Stina Grönberg, åktur med varpbåt samt kaffe med dopp, Flottarkojan, Marma, 12.00-15.30.

Stadsvandring: Tema: Mora Träsk med Vi lever och Leif Walter, samling: Näringsgatan utanför Östers förskola, 14.00 och 17.00.

Bangen: Louisiana Avenue spelar genom Sandviken till festivalområdet, 15.00. Fortsätter spela på området vid 17.30.

Bangen: Bror Gunnar Jansson, Stadsparken, Sandviken, 16.30.

Live från vardagsrummet i Gävle med Markus och Michaela Odby på Facebook och Youtube, 18.00.

Bangen: Sandviken Big Band och Magnus Carlsson (känd från ex-Alcazar), Stadsparken, Sandviken, 18.30.

Gudibrallan - Återkomsten - Proggparty, Musikhuset, Gävle, 19.00.

Bangen: Lisa Björänge Quintet, Stadsparken, Sandviken, 20.00.

Bangen European Trumpet All Stars: Bill Chase Tribute, Stadsparken, Sandviken, 21.30.

Bangen: JJ Bluesband, Stadsparken, Sandviken, 22.30.

Bangen: Nattkonsert med Georg Riedel och Mattias Ståhl, Kanalkyrkan, Sandviken, 23.00.

LÖRDAG 11 SEPTEMBER

Elastic Gallery: Barmark av Berit Lindfeldt, visas till och med 12 september, öppet lördag-söndag, 12-16, Jädraås.

...

Bangen: Jappz, Stadsparken, Sandviken, 13.00.

Bangen: Sandviken Small Band, Stadsparken, Sandviken, 14.00.

Skottes, Elisabetgatan 8-16, Forsbacka, 15.00.

Bangen: GUBB och Elise Einarsdotter, Stadsparken, Sandviken, 15.30.

Bangen: Jubileumskonsert med Sandviken Big Band och Georg Riedel, Stadsparken, Sandviken, 17.00.

Sara Parkman, Gasklockorna, Gävle, 18.00.

Bangen: The Mamas och Blacknuss, Stadsparken, Sandviken, 18.30.

Arbetarbladet presenterar nominerade och vinnare till Local Heroes 2021, Musikhuset, Gävle, 19.00.

Bangen: Peter Carlsson och Kjell Gustavsson Rythm and blues orchestra, Stadsparken, Sandviken, 20.00.

Bangen: Bror Gunnar Jansson, Stadsparken, Sandviken, 21.00.

Bangen:, Stadsparken, Sandviken, 21.30.

Bangen: JJ Bluesband, Stadsparken, Sandviken, 22.30.

Bangen: Nattkonsert med Lina Nyberg och Daniel Karlsson: The Night And The Music, Kanalkyrkan, Sandviken, 23.00.

SÖNDAG 12 SEPTEMBER

Promenadbingo, Skogsvallen, Stensätra, Sandviken, 10-12.

Utflykt till Billudden, anmäl senast 9 september, samling i Billhamn, Skutskär, arrangör: Naturskyddsföreningen i Älvkarleby, 10-15.

Workshop: Prova på cyanotypi med fotograferna Malin Gezelius och Lena Källberg, Gysinge bruk, 10-16.

Exit Filmfestival 2021, Grand, Sandviken, 13.00.

Bomhus bibliotek: Start för utställningen Fyra årstider, visas till och med 24 september, Gävle, 12.00.

Bangen: Barndagen med insläpp 13.00. Jojje Wadenius spelar 13.30 och Alice! (som tolkar Alice Tegnér) 14.30, Stadsparken, Sandviken.

Blues från Bakvattnet med Ronny Eriksson och Leo Holmberg, Skottes musikteater, Gävle, 14.00.

Skottes musikteater, Lyran, Storvik, 15.00.