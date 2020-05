Bara att äga penna och papper kunde få henne avrättad – ändå lyckades Olga Ranitskaja teckna denna bok

I februari 2009 fick den ryska journalisten Zoja Jerosjok, redaktör på den liberala tidskriften Novaja Gazeta, besök av en kvinna från Ural i Sibirien.

Hon överlämnade en mycket liten bok insvept i ett ormskinn, som hennes mamma år 1946 smugglat ut ur det sovjetiska gulaglägret Karlag i det centrala Kazakstan.

Den enda information boköverlämnaren kunde ge om bokens historia var att den skulle vara skriven av en kvinna som hette Olga och som hade arbetat på en väderstation i lägret, där hon också troligen tecknade och skapade dagboken under 1941-42. Efterforskningar kunde fastställa hennes namn till Olga Ranitskaja.

Olga Ranitskaja

Dagboken återfinns idag på museet för Gulags historia i Moskva. Den väckte stor uppståndelse, när den presenterades för världen efter över 70 års slumrande tillvaro. Det sensationella med den är att den en gång nertecknades innanför lägermurarna av Olga Ranitskaja under själva fångenskapen. Bara att äga penna och papper kunde i hennes situation leda till avrättning, och ändå lyckades Olga under närmare två år smyga sig till korta skrivstunder, berättas det på museet.

Karlag hette det arbetsläger i centrala Kazakstan, verksamt 1931-1959, där Olga satt fängslad från 10 maj 1937. Det låg isolerat ute på stäppen, och där utvanns kol. Anstalten utgjorde ett av de främsta lägren i Stalins gulagarkipelag, och dit sändes fångar som man ville förvisa långt bort från deras respektive hemorter– som ett extra straff. Andra beryktade gulagläger var Kolyma och Magadan i nordöstra Sibirien, lägren i ryska Karelen med Sandarmoch och på Solovetskijöarna i Vita havet. Gulaglägerverksamheten i Sovjet upphörde först 1960.

Gulags historiska museum skapades 2001 i Moskva och återfinns sedan 2015 i nya, större lokaler för att kunna härbärgera alla de dokument och minnesfragment som ständigt kommer in från allmänheten. Detta berättar en medarbetare på den ryska människorättsorganisationen Memorial, vars uppgift är att dokumentera offren för Stalins repressionspolitik under 20- till 50-talet. Jag återkommer till det.

Gulagmuseet visade under februari 2018 en separatutställning ägnad Olga Ranitskaja och hennes dagbok. Här beskrivs det över nio år långa efterforskandet och sökandet i olika arkiv inom och utom Ryssland som journalisten Zoja Jerosjok genomfört för att kartlägga Olga Ranitskajas levnadsöde. Men det var först när jag publicerade en artikel i Novaja Gazeta, som jag fick napp, berättar Zoja för New York Times reporter under en intervju.

En rysk immigrant i Israel, Anna Nogotovitj, råkade läsa artikeln och hörde av sig till Zoja Jerosjok och berättade för henne, att Olga var hennes systerdotter. Genom denna kontakt kunde Zoja få svar på flera av sina frågor. Ytterligare kontakter inom säkerhetspolisen gav henne möjligheter att läsa arresteringsordern och flera avgörande protokoll i fallet Ranitskaja. Dessa dokument finns att se på museet och även läsa i den märkliga bok, som museet låtit trycka upp och där själva dagboken presenteras i faksimil (Muzej istorii Gulaga. Fond Pamjati,Moskva 2017).

Fram träder bilden av en målmedveten, bildad judisk kvinna född i Kiev 1905. Efter studier gifte sig Olga med en tjänsteman i kommunistpartiet, och med honom fick hon 1925 sonen Sascha. Senare skilde hon sig och gifte om sig med en annan partimedlem.

Hon arresterades 1937 under Stalins utrensningar, på oklara grunder anklagad för spioneri för Polens räkning. Hon dömdes till fem års fängelse i arbetsläger som senare utökades till nio år. Även hennes första man blev arresterad och sedermera avrättad.

Under Olgas vistelse i gulaglägret Karlag omhändertogs Sascha av sin mormor. Tiden i skolan var svår för honom, då skolkamraterna ständigt retade honom för att hans mamma satt i fängelse. Bara 16 år gammal tog han sitt liv 1942 utan att ha fått någon vetskap om hennes dagbok.

Under året 1941 arbetade Olga på lägrets väderstation, varifrån hon dagligen till lägerledningen rapporterade om väderleksutsikterna. Samtidigt skrev hon på en egenartad och högst personlig liten dagbok med komiska – galghumoristiska kan man gott beskriva dem som – streckgubbar. Boken var ämnad för sonen Sascha och hon ville uppmuntra och förmedla positiva, skojiga teckningar från sitt vädertorn. Streckgubben var hennes alter ego och hon kallade sin lilla bok ”Den lilla väderdjävulen. Arbetsverk och dagar.”

Dagboken ”Den lilla väderdjävulen. Arbetsverk och dagar”

Dagboken, vars underrubrik är ett citat från den grekiske skalden Hesiodos (700/600 f. Kr), var insvept i ett ormskinn när journalisten Zoja Jerosjok tog emot den. Den har måtten 8x11 cm och består av 115 numrerade sidor med en inramad teckning på varje sida. Bilderna är utförda i svart vitt med enstaka färglagda undantag. Varje teckning har en överskrift och därunder en bild som beskriver budskapet Olga vill illustrera.

Texterna är ytterst kortfattade, ibland svårbegripliga. Ordvitsarna kan vara snåriga - kanske en överlagd försiktighetsåtgärd från författaren, ett ”hemligt” språk. Textraderna är ofta rimmade. I övrigt lyser hennes stora litterära och språkliga kunskaper och bildning igenom, när hon citerar latinska sentenser, gör hänvisningar till ryska författare och liknande. Filosofiska funderingar, alldagliga lägerupplevelser som hunger och hemlängtan, minnen från förr blandas och illustreras. Olga ger ofta en komisk vinkling på vidriga situationer i lägret för att försöka roa sonen och för att själv stå ut, kan man förmoda. För att försöka förmedla lite glädje och en överraskning till Sascha beskriver hon bland annat ett besök av sin vän vargen vid väderstationen.

På flera uppslag i boken finns bildpar som uppvisar vissa beröringspunkter, som här:

Den hårda verkligheten i lägret tecknar Olga med stor medkänsla och ömhet:

Eller också beskrivs vardagen för den lilla djävulen:

Faksimilen visar att de sista, av Olga paginerade sidorna är tomma (112-115), vilket skulle kunna tyda på att hon inte förmådde skriva mer, när hon fått vetskap om sonens självmord, menar Zoja Jersjok.

Olga Ranitskaja blev frigiven 1946 men tilläts inte lämna lägret förrän efter Stalins död år 1953. Om hennes senare liv vet man att hon arbetade på någon klinik och att hon skrev poesi. Hon dog i Kiev 1988.

Memorial

Organisationen Memorial nöjer sig inte med dessa fakta utan arbetar ständigt vidare i sökandet efter detaljer i Olgas öde och främst för att få ett foto av henne så att hon kan bli verklig och ”helt levande”. Det är av fundamental vikt för Memorial att kunna dokumentera alla som föll offer för Stalins repressioner.

För att inga av Stalins offer ska falla i glömska genomför Memorial årligen en ceremoni i Moskva och på många andra ställen i Ryssland och hela världen. Inför en samlad publik läses då under stor vördnad högt upp namnen på alla de människor som likviderades under Stalins skräckvälde. En sådan ceremoni har jag beskrivit i en artikel i GD för några år sedan.

Putin försöker vrida den sovjetiska historien i en ny riktning som passar hans egna syften, där det gäller att tona ner Stalins repressionspolitik för att istället betona organisatoriska sidor av utvecklingen. Återigen kan man på gatorna i Moskva se veteraner från kriget bära plakat – inte på Stalin som förr i tiden- men väl på andra hjältar och släktingar. Putin har en trogen skara, som vill förhärliga den sovjetiska historien och återuppliva gamla minnen. Det är därför livsviktigt att ständigt påminna om de bestialiska missdåd Stalin utsatte sitt folk för, understryker representanter för Memorial.

Här fyller Olga Ranitskajas lilla dagbok en ny, mycket betydelsefull plats i historien. Många människor hör alltjämt av sig med olika tips till Zoja Jeresjok, som fortsätter sitt arbete. Hennes appell i alla de svar hon sänder till brevskrivarna lyder: Hör av er! Skriv och berätta!

Om artikelförfattaren

Margareta Attius Sohlman, bosatt i Gävle, är en av Sveriges mest framstående slavister. Hon är författare till en rad böcker, nu senast "Det sovande landet" som gavs ut hösten 2019 och hade bokrelease på Länsmuseet Gävleborg. Hon har tidigare varit ordförande för Humanistiska samfundet i Sverige. 2008 tilldelades Margareta Attius Sohlman Gefle Dagblads kulturpris för sitt arbete med att knyta bland mellan Ryssland och Sverige.