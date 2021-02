Barbro Sollbe: "Varje gammal träkåk runt Snus-Majas tomt har sin historia"

Alla ungar som bodde i stugorna runt vandrarhemmet i Gamla Gefle trodde att tant Persson var konstant arg. Hon skrek ju på sin gubbe så att inga grannar kunde undgå att höra henne.

Men August Persson var döv. Man blev det, under förra hälften av 1900-talet, om man under större delen av sitt liv arbetat som plåtslagare. Effektiva hörselskydd var ännu inte påtänkta, och August (1887–1971) måste använda en jättestor hörapparat i bakelit.

Han och hustrun Olga (1885–1947) bodde i en liten stuga i hörnet av Övre Bergsgatan och Bergsgränd, på krönet av den sluttning som leder ner mot Gavleån. Ett knuttimrat och reveterat hus på 28 kvadratmeter med två rum: ett större med vedspis och ett mindre, ”salen”, med kakelugn. Dessutom en med plank tillbyggd förstuga. På tomten på 246 kvadratmeter, väl tillvaratagen för odling och med en pump, fanns ett uthus med avträde, snickarbod, matkällare och förråd.

Mellan 1913 och 1928 fick de åtta barn. Tre dog tidigt, och alla syskon torde inte ha bott där samtidigt – de äldsta hade nog försvunnit ut i arbetslivet, när de yngsta föddes. Trångt var ändå bara förnamnet. En enkel trappa på husets östra kortsida ledde upp till ett lågt vindsutrymme. Eftersom kakelugnsvärmen även spreds ditupp, kunde några av barnen sova där.

Mot slutet, sedan Olga gått bort, bodde August kvar med Annie, yngsta dottern. Stugan torde ha upplevts som rymlig då, och finrummet med blanka möbler hölls i princip stängt, fast Annie sov där i en dyscha eller utdragssoffa. Men det var där August exempelvis lät sig uppvaktas på sin 80-årsdag. De två levde i det större rummet, där förutom spisen stod ett köksbord och två stolar – mer rymdes inte. Och i den kalla farstun förvarades en lår med rotfrukter och potatis, plus hinkar med vatten och slask.

Gammjäntan Annie blev den sista som bodde här, till några år efter Augusts död 1971. Hon hade först varit anställd på radiofabriken Aga och sedan på Pix som gjorde godis. Dock miste hon Pix-jobbet, sannolikt när företaget slogs ihop med Läkerol. Hyran var låg, och hon ville gärna, redan medan pappan levde, köpa fastigheten av staden. Men hon fick avslag.

Bebyggelsen på Söder hade börjat närmast Gavleån och successivt klättrat uppför backen. Just det här huset är från sent 1700-tal, menade Gefle Dagblads sportskribent Erik Wickberg, som även var lokalhistoriker och gav ut boken ”Bland kåkar och gränder på Gamla Söder” 1962. Perssons grannhus vägg i vägg på norrsidan, Bergsgränd 3, torde ha tillkommit samtidigt, och båda ägarna var baggare, det vill säga anställda vid stadens mudderverk. Det hus där August med familj så småningom bodde hade uppförts av baggarkarlen Olof Åsenlund, vars änka avled 1798. Döttrarna ärvde gården, och efter dem, 1818, köptes den av en mätare Anders Westerlund för 100 riksdaler banco, en ganska blygsam summa, och var under fyra decennier i familjen Westerlunds ägo.

Sen avlöste ett antal ägare – timmermän, arbetsdrängar, garvargesäller med mera – varandra tills Gävle stad köpte fastigheten för 2 500 kronor 1896. August Persson hyrde alltså av staden. Före honom, under tidigt 1900-tal, hade bland annat en familj Sundström hyrt stugan. Mannen var anställd av Gävle stad som dykare.

Denna gamla träkåk, troligen byggd av Olof Åsenlund själv enligt traditionerna från hans hemsocken Årsunda, är i dag en del av kulturmiljön och riksintresset Gävle stad, med småskalig bebyggelse och medeltida gatunät och tomtstruktur. Det var Riksantikvarieämbetet som räddade den och dess omgivning, när stadens fastighetschef Louis Campanello i mitten av förra seklet fick politikerna med sig i den Södersanering som sopade bort det mesta av den låga bebyggelsen.

Jag tror att det var skåningen Tomas Jargell, bosatt i Gamla Gefle, som såg stugans potential. Under tidigt 1980-tal hade han kommit till Gävle och Gevaliarosteriet och blev produktionsdirektör på Kraft Foods Scandinavia för att efter 13 år med Gevalia och Kockens kryddor flytta till företagets verksamhet i USA.

Stugan blev Kockens kryddbod 1976, och det var Tomas (kanske ännu inte) fru Sofia som sålde kummin, kanelstänger, timjan, oregano och allt det andra i lösvikt över disk. I flera rader längs väggen i det större rummet fanns lådorna med alla ljuvliga dofter‚ och man tilläts, som kund, själv dra ut en låda och sniffa.

Birgitta Bergström hade arbetat med visningar hos Gevalia i många år. När hon tog över 1993, blev kryddorna kvar och hon utökade sortimentet med köksprylar som kaffekvarnar, tillbringare och kökshanddukar – och gjorde boden även till mysig kaffestuga med hembakt tilltugg.

– Jag vill skapa en miljö som inspirerar, förklarade hon när hon intervjuades av Gefle Dagblads reporter Kerstin Monk.

– Mina gäster ska trängas och trivas.

Hon var rätt person på rätt plats, spred värme och goda dofter. ”Kom glad in” stod det på hennes välkomnande skylt. Och när den cyklande brevbäraren gjort sin dagliga runda i Gamla Gefle bjöd hon in honom på kaffe …

Nu är huset till salu, men enbart för handelsändamål. Det unga par som sedan tog över den fortsatt lika uppskattade verksamheten och med tiden köpte huset av kommunen är inte lika unga längre. De har fått två barn under tiden, har sina ordinarie jobb på annat håll och är redo att gå vidare.

Grannfastigheten vid Snus-Majas tomt, länge antikbod, håller på att omvandlas till bostad. Så som den var när John Forsgren (1816–1890) växte upp i huset, han som nioårig skickades till sjöss, hamnade i USA och var den första skandinav som blev mormon. Vid återkomsten till Gävle 1850, då som mormonmissionär, förföljdes han av stadens myndigheter och tvingades lämna landet.

Varje gammal träkåk runt Snus-Majas tomt har sin historia.

Barbro Sollbe