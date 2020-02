Barn extra drabbade av skador under skidsemestern utomlands: "Lite mer riskfyllt"

Statistiken kommer från SOS International som erbjuder hjälp till svenskar som skadar sig under resan. Den visar att barn och unga upp till 19 år står för 12 procent av skadorna under skidsäsongen utomlands. Under vecka 7-9 ökade dock andelen och så mycket som var fjärde skada drabbade ett barn eller en ungdom som var mellan 0 till 19 år.

- Vi ser många skador på anklar, knän och fötter. Och hos de större barnen som åker lite mer riskfyllt, ser vi även skador på överkroppen. Vi vill uppmana alla föräldrar till att vägleda och ge råd till de större barnen om korrekt säkerhetsutrustning och regler i backen, säger Karin Tranberg, divisionschef för SOS International, i ett pressmeddelande.

De vanligaste skadorna hos barn och unga i åldersgruppen 0-19 år är knä- och underben (34 procent), ankel och fot (20 procent) och axel och överarm (14 procent).