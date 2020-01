Barnteater, Kvinnofrukost, Vernissage - Det händer lördag 1 februari

GÄVLE

Arrangemang

Barnteater: Maskresan med Hedmans Teater. Fritt efter Lilla maskboken av Pernilla Stalfelt. Följ med på en underbar resa för de allra minsta, full av roliga möten samt lekfulla ramsor & sånger. Men framför allt ett gäng underbart fantasifulla maskar. För barn från 2 år. Gratisbiljetter finns att hämta på Stadsbiblioteket, Barn & Unga, från 17 januari. Begränsat antal platser. Stadsbiblioteket Narnia kl 13.

Kvinnofrukost i Betlehemskyrkan kl 9.00. ”Halva himlen är vår”, Görel Byström Janarv talar om livet som feminist. Pris 80 kr.

Bio 7:an. Gasklockorna. 13:00 Arne Alligator (Knattebio). 14:15 A Hidden Life. 18:00 Jojo Rabbit.

Lyriska Sällskapet ger den färgsprakande och fartfyllda musikalen La Cage aux Folles med Lars-Åke Babsan Wilhelmsson och folkkäre Hans Josefsson i huvudrollerna. Dessutom medverkar övriga musikalartister, dansare och stor kör.Stora Gasklockan kl 18.

Lördagspyssel. Gör kronor och armband av piprensare. Varannan lördag erbjuds skapande av olika slag för barn och familjer. Drop in! Bomhus bibliotek kl 10-14.

Äventyrshuset Alborgen kl 10-18.

Utställning

Naturens nygamla former. 100 år efter Karl Blossfeldt. Foto: Mats Dahlén. Vernissage kl 14. Fotograf Mats Dahlén visar och berättar.I Mats Dahléns foton möts natur och fotografihistoria. Närstudierna av växter är inspirerade av den tyske skulptören och konstpedagogen Karl Blossfeldts fotografier. Länsmuseet Gävleborg. Utställningen visas på plan 2.

Malin Östlund från Skellefteå visar måleri och skulptur hos Profilen Konst & Ram 1/2 – 15/2. Vernissage kl 12.00 – 15.00. Öppet 2/2 12.00 – 14.00. Övriga öppettider: Mån – Fre 10-18, Lördag 10-13.

Galleri Elixir, matsalen Gävle sjukhus,vid sjukhusmatsalen,ställer ut Lars Bergwall, Se det osedda. Utställningen pågår fr om 1 februari t o m 28 februari. Vernissage kl 13-14 med konstnären närvarande. Öppet vardagar mellan kl 11.00 – 14.00.

Kulturkiosken. the delicate X - Heléne Andersson, Agnes Ersson & Sandra Leandersson. Öppettider: tis, ons, tors 16:30-19, lör, sön 12-15 Timmermansgatan 4, Gamla Gefle.

Fotoutställning Mitt Svalbard av Kerstin Larsson. Kulturhuset i Gävle, Hamiltongatan 1, 11/1 - 12/2. Öppettider: Mån-Tors 10:00-19:00 . Fre 10:00-23:00. Lör 11:30-23:00. Sön 11:00-18:00.

Gävle Konstgrafiker (åtta medlemmar) visar utställningen ’Grafiska Former’ på Galleri Brynästorget, Brynäs Centrum. Guidad visning kl 13. Utställningen pågår tom. 9/2 och har öppet månd-fred. 10-16, lörd-sönd 12-15.

Seywan Saedian- En avslutning, en ny början – Efter branden. En fotoutställning i Rågången på Gävle Konstcentrum Utställningen pågår tom 9.2.20. Rågången har öppet tis-sön 12-16.

Galleri K med Carina Bodström som visar måleri. Utställningen pågår till 25/1 - 9/2. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

16.00 - 17.30 Radio GSK Finska klubben i Gävle.

Ni kan också lyssna på Radio Gävle på webben: www.radiogavle.se

SANDVIKEN

Arrangemang

Årsunda IF firar sitt 100-årsjubileum genom att bjuda in till Idrottskafé i Kyrkskolans matsal kl 14.00. Idrottsprofiler från Årsunda intervjuas och utmärkelser delas ut.

Familjelördag: Vi tecknar en värld. Vi tecknar tillsammans och sätter ihop bilderna till en lång bild. Från 3 år. Fri entré! Kl. 12, Konsthallen, Kulturcentrum.

Lunchvisning: Teckning 2020. Konstpedagog Jan Annerborn visar utställningen Teckning 2020 biennal. Fri entré! Kl. 12.30, Konsthallen, Kulturcentrum.

Battle of the bands. En musikalisk vänskapsmatch mellan Blues Hunters från Kulturskolan Sandviken och Soul Of Mine från Kulturskolan Falun.​ Fri entré. Kl 16.00, Musikverket, Kulturcentrum Sandviken.

Bror Gunnar Jansson på Sunnanängs livescen! Bror Gunnar Jansson har haft ett hektiskt år. Nu kommer Bror Gunnar Jansson till Jäderfors och gör en intim spelning i Stallet. Förband: Swangs Elektriska (duo). Olle och Josefine står i kafét och kränger fika. Parkering finns. Först till kvarn! Endast hundra biljetter.

Sällskapet Släktforskarna Sandviken har öppet hus med handledare i föreningslokalen Kulturcentrum/ Folkbiblioteket Sandviken. Kl 11.30-13.30.

Utställning

Galleri Lars Palm. Konstnärerna Jenny Käll & Moa Gustafsson Söndergaard visar en gemensam installation med namnet ”En kaffefläck på en duk blir till en ö i stilla havet” i galleriet. Kl 12-16.

Teckning 2020 biennal. Jurybedömd teckningsbiennal med tecknare födda eller verksamma i länet. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum. Samarr: Galleri K. Kl 12-15.

Sagor från Kurdistan - Runak Resulpur. Barnboksillustrationer och animationer. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum kl 11-15.

Reality Check. En utställning där ungdomars egna berättelser och vittnesmål av rasism står i centrum. Fri entré! Torget, Kulturcentrum kl 11-15.

LasseMaja och deckarhistorien. Möt vår tids kanske mest kända deckarpar, Lasse och Maja, i en klurig och lekfull utställning för hela familjen. I utställningen, som bygger på Martin Widmark och Helena Willis böcker om LasseMajas detektivbyrå, får vi följa med på deckaruppdrag och även lära känna andra barnboksdetektiver. Pågår 13 januari-2 februari. Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket kl. 11-15.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Vår konst. En del av Älvkarleby kommuns offentliga konst visas. Biblioteket i Skutskär kl. 10-13.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle. Onsdag 12.00-18.00 Torsdag-söndag 12.00 – 16.00.

Länsmuseet. Öppettider: Tisdag, torsdag, fredag 11–17. Onsdag 11–20. Lördag, söndag 12–16. Södra Strandgatan 20 Gävle. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Gefle brinner. Den 10 juli 1869 stod Gävle i lågor. Under några dramatiska timmar förintades staden norr om Gavleån. I bilder och tidningsklipp berättar vi historien om katastrofen som förvandlade Gävles stadsbild för 150 år sedan. 5 oktober 2019 - 8 mars 2020.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Johan Thunberg visar målningar på Elite Grand Hotel.Alltid öppet. Utställningen pågår till den 4 april.