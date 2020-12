Basketkämpen, tränarprofilen och långlöparkometen – här är nr 100–91 på Sportens 100-bästalista 2020

Det här är listan som innehåller framgångsrika idrottare, profiler, spännande klubbar – ja allt som satt sin prägel på idrotten i distriktet under året.

Varje dag, fram till nyårsafton, presenterar vi nya namn – och just på nyårsafton kryddas listan med utnämningarna av Årets idrottskvinna och Årets idrottsman i distriktet.

Håll utkik!

100) Hasse Ahltin, Skutskärs SK/arrangör

Har under tre säsonger byggt upp ett koncept med kändismatch i ishockey i Skutskärs ishall under namnet Stora Cancermatchen där intäkter går till cancerforskningen. I år tvingades arrangemanget ställas in. Ahltin kvalar in på gamla meriter – med förhoppningen om att han fortsätter sitt verk.

99) Max Sundberg, Ockelbo Basket

Viljestark spelare som gör det tuffa jobbet under korgarna varje minut han är på banan. Tyvärr är det just nu coronastängt i Kuxahallen för superettanlaget.

98) Viktor Jonsson, GDDC/discgolf

Klubbens främste spelare. Vilket självklart visade sig när han i openklassen i SM nådde 15:e-platsen.

97) CK Granits herrjuniorer, curling

Ett knepigt år med en enda tävling – men i senior-SM blev Rasmus Israelsson, Gustav Köhn, Arvid Norin och Jacob Hanna femma. Laget har nu splittras eftersom när Gustav inte längre är junior. Rasmus och Arvid spelar vidare som sistaårsjuniorer i Karlstadslaget och är därmed inte bara juniorlandslagsmän, utan även seniorlandslagsmän tillsammans med det stora Karlstadslaget (lag Niklas Edin).

96) Liselott Hellsten, Hemlingby LK/friidrott

Distriktets krönta långlöpardrottning. Sprang på 2.52,25 och blev sjua i SM i marathon – vilket gjorde henne till elva på Sverigelistan under 2020.

95) My Bjerkman, Gefle freestyle/puckelpist

Kunde inte upprepa totalsegern i Europacupen, men blev sjua där efter två andraplatser som bäst. Pallplatserna kom i Åre och franska Font Romeu. Världscupåkare på hemmaplan i Idre i december.

94) Eldar Abdulic, tränare/fotboll

Tränaren som gör allt och lite till för Sandvikens AIK. Fick nu en fullträff med sitt lag som vann division 3 och avancerade till tvåan. Mycket uppskattad för sitt totala engagemang i klubben.

93) Anna Hall, Stensätra/fotboll

Veteran med SM-guld och landslagsspel som skapade så mycket säkerhet det gick att skapa i Stensätra under lagets division 1-spel. Styrde laget från sin mittbacksposition.

92) Forsbacka IK/Tirfing, handboll

Förtjänar alltid en plats på listan – eftersom laget i division tre damer är det som gör att sporten lever vidare i distriktet på seniornivå.

91) Jennifer Andersson, Sandvikens AIK/bandy

Skridskostark ytterhalv som tillför sitt lag mycket med sin energi. Gjorde fem mål under seriespelet. Nu under hösten mittfältare och allt viktigare i lagets spel.