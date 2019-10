Bawar Ismail: Donald Trump kan ha skapat en av de värsta säkerhetskriserna i vår tid

Vad är tacket för att man offrat liv och hälsa för att bekämpa en folkmördande terrorsekt som inte bara hotat lokalbefolkningen man försökt förslava, utan även säkerheten i västvärlden?

Jo, det är tydligen en kniv i ryggen.

Tusentals kurder i Syrien och Irak stupade i kriget mot Islamiska staten. I Syrien hotas nu de kurdkontrollerade områdena av en turkisk invasion. Turkiet ogillar nämligen det kurdiska självstyret i norra Syrien. Den kurdiska gerillarörelsen YPG, som samarbetat nära med den USA-ledda koalitionen mot IS, betraktas av den turkiska regimen som en terrororganisation som hotar Turkiets säkerhet.

USA var det enda hindret som stoppade Erdoganregimen från att gå in militärt i de kurdiska områdena. Amerikanerna och kurderna ansträngde sig för att minska spänningarna med Ankara, bland annat avvecklade kurderna strategiska försvarspositioner. Men i söndags helvände Vita huset.

Efter ett telefonsamtal med Turkiets president Erdogan beslutade Donald Trump att USA ska överge sina kurdiska allierade, trots att både Pentagon och amerikanska utrikesdepartementet motsatt sig en sådan linje. Att pressa sina allierade att göra sig sårbara för att sedan ge grönt ljus åt Ankara att invadera området – det är extra svekfullt av president Trump.

Förra året gick Turkiet in i Afrin i nordvästra Syrien. Operationen ger tyvärr skäl till oro för en humanitär katastrof om Turkiet går vidare med en storskalig invasion av resterade kurdkontrollerade områden i Syrien.

Den turkiska militären samarbetar med milisgrupper som Fria syriska armén (FSA), grupper som öppet hotade lokalbefolkningen med döden om de inte konverterade till deras strikta tolkning av islam. Såväl Amnesty som Human Rights Watch kritiserade den turkiska militären för attacker mot civila. Ett rörligt klipp som snabbt spred sig under operationen visade Turkietstödda islamister som glatt och hånfullt poserade framför en stympad kvinnlig gerillasoldat. Yazidier, en minoritet som redan varit utsatt av IS folkmordskampanjer, har vittnat om att de islamistgrupper som Erdogan stödjer krävt konvertering under tvång och hot.

Och det här skedde bara när Turkiet intog Afrin.

Lägg därtill att Turkiet vill placera två miljoner syriska flyktingar längs med en "säkerhetszon" i de erövrade områdena, som bland annat inkluderar den kurdiska staden Qamishlo, och oron för en humanitär katastrof blir riktigt allvarlig. Militär erövring, tvångsförflyttningar och nära samarbete med extremistiska milisgrupper. Det här är receptet för kaos, katastrof och motsättningar – i decennier framåt.

Och så har vi den lilla detaljen kring de tiotusentals IS-fångar som är under kurdernas uppvakt i Al Hol-lägret. Redan nu har kurderna svårt att upprätthålla säkerheten i lägret. Tänk er då en situation där de kurdiska styrkorna får fullt upp med konfrontationer med turkisk militär? Risken att tusentals jihadister flyr, eller att man gör uppror i lägret och slår sig fria, är stor. IS, och de svartklädda jihadisternas dröm om ett kalifat byggt på massmord och slaveri, kan alltså återuppstå.

Donald Trump kan ha skapat en av de värsta säkerhetskriserna i vår tid.