Bawar Ismail: Regeringen agerar skyndsamt när kändisar är förövare

Det är som det länge varit i Sverige, alltså. Vi är ännu oförberedda, men den stora skillnaden att vi nu faktiskt har ett helt gäng återvändare på plats i våra kommuner. Och medan Islamiska staten lockade sympatisörer från världens alla hörn för att delta i terrorism, etnisk rensning och slavhandel så tog lagstiftningsarbetet här hemma sitt lilla lugna.

Alliansregeringen tog inte tillfället i akt att skärpa rådande terrorlagstiftning när de första rapporterna om IS-resenärer från Sverige började rulla in. Sedan blev det en fråga för regeringen Löfven. Terrorresor skulle förbjudas, vilket så också gjordes. Det fanns bara ett litet problem: I Sverige kan man inte straffas retroaktivt. När kriminaliseringen av terrorresor väl var på plats hade de flesta jihadsympatisörer från svenska städer redan anslutit sig till terrororganisationer i Syrien.

Too little, to late. Vi var fortsatt efter i arbetet mot radikalisering och terrorism.

Debatten rullade på, uppmaningarna till regeringen att agera snabbt avlöste varandra. Kriminalisera samröre med och deltagande i terrororganisationer var några av förslagen som lyftes fram i förhandlingar med regeringen. Allt skulle dock utredas noggrant. Dagar blev till veckor, veckor blev till år. När IS kalifat väl föll i Syrien och Irak hade Sverige ännu inte lagstiftning på plats som åtminstone efterliknade våra nordiska grannländer.

Kalifatet existerade i fem år. Såväl en borgerlig som en rödgrön regering misslyckades med att leverera åtgärder i tid.

Men den rödgröna regeringen har inga problem med att agera skyndsamt när en kändis åker fast under en polisinsats mot sexhandel. Efter starka reaktioner, framför allt i sociala medier, gick regeringen ut i veckan och meddelade att straffet för sexköp ska skärpas och man lyfte åter igen förslaget om att kriminalisera sexköp utomlands. Regeringen ska därför ge sexualbrottsutredningen ett tilläggsdirektiv om att utreda en straffskärpning på området.

Det är inget konstigt, förutom den lilla detaljen att regeringen bara för några månader sedan avfärdade just en sådan straffskärpning. Men det var ju så klart innan en kändis åkte fast. Då måste man omvärdera sina tidigare positioner.

Missförstå mig dock inte, undertecknad delar regeringens ambition om att sexhandel ska upphöra.

Men regeringens nya ståndpunkt får en att undra, tänk om en kändis från Sverige hade valt att ansluta sig till en terrorsekt utomlands? Kanske hade det fått regeringen att agera mer skyndsamt då? Fem år av passivitet hade då kunnat undvikas.