Bawar Ismail: Varför ska IS-terrorister få behålla sina pass?

Medborgarskapsfrågan ska ses över. Det meddelade regeringen i förra veckan. Liberalerna har äntligen fått igenom sitt krav på språk- och samhällskunskapstest för att erhålla medborgarskap. Det betyder att Sverige snart kan ansluta sig till den långa listan av västerländska länder som Danmark, Tyskland, Nederländerna, Australien, Storbritannien, Kanada och USA som sedan länge har olika varianter av medborgarskapstest.

Länge har svenska politiker underlåtit att uppvärdera medborgarskapet. Det rör sig trots allt inte bara om ett rättsligt kontrakt mellan staten och individen, med diverse garanterade rättigheter och skyldigheter, utan medborgarskapet är även tänkt att stärka samhörigheten mellan människor av skilda bakgrunder.

I ett land som haft stor invandring och vars samhälle utgörs av människor från världens alla hörn blir medborgarskapet extra viktigt för att skapa en inkluderande gemenskap.

Men då duger det inte att man i dag kan erhålla svenskt medborgarskap bara genom att ha varit bosatt här i ett antal år och levt ett skötsamt liv. I realiteten innebär detta att man kan bli svensk medborgare utan att kunna ett enda ord svenska. Det är faktiskt inte ett dugg rimligt.

Skärpta krav för medborgarskap är därför välkommet.

Men regeringen har valt att utesluta något i den kommande utredningen: Möjligheten att återkalla medborgarskap.

Sverige sticker nämligen ut i västvärlden, och framför allt bland våra nordiska grannländer, eftersom att det inte är möjligt att dra tillbaka svenska medborgarskap i dag. Detta trots att det vore på sin plats med en sådan åtgärd. I situationer där individer genom lögner, mutor eller felaktiga uppgifter fått medborgarskap eller om man begått grova brott måste ju alternativet finnas på bordet.

Hotet från IS-medlemmar är ett konkret exempel på varför återkallelse är nödvändigt och efterfrågat. Ska individer med dubbelt medborgarskap som anslutit sig till en folkmordssekt som Islamiska staten få behålla det svenska medborgarskapet? Varför

Länder som Storbritannien och Danmark har återkallat medborgarskap från IS-terrorister som valt att delta i eller understödja massmord, terrorism, krigsbrott och slaveri i IS namn.

Den möjligheten måste även finnas här. Människor som aktivt valt att ansluta sig till en organisation som IS har nämligen begått två allvarliga brott. Det första är givetvis uppenbart och rör sig om brott mot mänskligheten.

Det andra skälet har tyvärr inte lyfts lika mycket i debatten om IS-terrorister från Sverige: Samröre med och medlemskap i organisationen har utgjort ett aktivt hot mot svenska intressen. Det handlar inte bara om att skydda vår säkerhet här hemma, utan även våra insatser i den internationella koalitionen som har i uppgift att bekämpa IS. Vi har soldater på plats i Irak som utbildar lokala militära styrkor. Individer från Sverige som anslutit sig till IS har därmed utgjort ett direkt hot den svenska staten, våra soldater och den av riksdagen beslutade uppgiften att Sverige ska delta i den internationella ansträngningen för att stoppa IS.

Det aktualiserar frågan om landsförräderi, en lagstiftning som givetvis bör uppdateras. Men det belyser framför allt hur fullständigt orimligt det är att terrorister med dubbelt medborgarskap får fortsätta behålla sina svenska pass.