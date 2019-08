Bawar Ismail: Vill S bygga murar eller inte?

Ett socialdemokratiskt kommunalråd i Eskilstuna valde att lufta sina tankar i sociala medier häromveckan. I ett långt inlägg på Facebook efterlyste Jimmy Jansson (S) en socialdemokratisk migrations- och integrationspolitik som förankras och vinner brett stöd bland befolkningen. Enligt Jansson kan detta endast ske genom att se över storleken på invandringen till Sverige, tydliggöra villkoren för svenskt medborgarskap och skärpa kraven i integrationspolitiken.

Att Socialdemokraterna behöver förtydliga sin hållning i ovanstående frågor är inget nytt. Faktum är att partiet, trots att höga S-företrädare skulle ha hävdat annat, intagit en mellanmjölksposition i dessa för väljarna viktiga frågor.

Ända sedan den omtalade tvärvändningen under den stormiga hösten 2015, med en flyktingmottagning som utmanades till max, har S-företrädare hävdat att man gjort upp med alliansregeringens "ohållbara" migrationspolitik. Statsminister Stefan Löfven (S) erkände till och med att S borde ha intagit en tuffare position i migrationsfrågor redan under tiden som opposition under Fredrik Reinfeldts (M) tid vid makten. Detta från en makthavare som under alliansregeringen valde att kritisera dåvarande migrationsminister Tobias Billströms (M) tal om volymer i migrationspolitiken för att vara "oanständigt" och "avhumaniserande".

Med regeringens omläggning av migrationspolitiken och den nya retoriken från höga S-företrädare såg det ut som att S bestämt sig. Partiet skulle verka för en stram migrationspolitik. Men samtidigt hade S att göra med samarbetspartiet Miljöpartiet och numera även januaripartierna C och L.

MP tvingade fram gymnasielagen, som kunde bli verklighet tack vare C. Och i Januariavtalet har S tvingats göra flera eftergifter åt småpartierna, nu senast om de nya reglerna för familjeåterförening. Att det här ger bilden av ett socialdemokratiskt parti med spretig och inkonsekvent migrationspolitik är därför inte konstigt alls, precis som kommunalrådet Jimmy Jansson beskriver det.

I Danmark ser det däremot annorlunda ut. Där har det danska systerpartiet till S accepterat och anammat stora delar av den danska högerns strama migrationspolitik, vilket har dämpat konflikten mellan höger och vänster i invandringsfrågan. S-ledaren och den nytillträdde statsministern Mette Frederiksen fick därmed utrymmet att attackera högerblocket på områden som välfärd och pensioner. Danska S lyckades vinna tillbaka väljare från Dansk folkeparti, som hade gjort ett succéval flera år tidigare. Det var en av de viktigaste förklaringarna bakom det röda blockets tillväxt i juni.

Efter valet i Danmark gratulerade och hyllade flera tunga S-företrädare, bland andra energiminister Anders Ygeman och justitieminister Morgan Johansson, sina danska partivänner. Och nu kräver ett tungt S-kommunalråd en rejäl omläggning av partiets politik.

Kanske ger det en fingervisning om vilket håll S kan tänkas ta i migrationsfrågan. För just nu har S intagit en inkonsekvent linje. Ska Europa och Sverige bygga murar eller inte, om man tillåts parafrasera statsministerns berömda tal? Väljarna förtjänar tydliga svar.