Bekräftat: Man hittad död i Hofors – två personer anhållna misstänkta för mord

Det var vid 18-tiden på fredagskvällen som polisen larmades om ett grovt brott på en adress i centrala Hofors. Enligt uppgifter till tidningen under lördagsförmiddagen hittades en man i 70-årsåldern död i sitt hem.

Vid lunchtid på lördagen bekräftade åklagarmyndigheten att en man avlidit och att två personer sitter anhållna misstänkta för mord.

– Under natten har det vidtagits sedvanliga initiala utredningsåtgärder på platsen såsom bland annat tekniska undersökningar och inledande förhör med de misstänkta. Två personer är alltså anhållna i ärandet sedan tidigt lördag morgon såsom skäligen misstänkta för mord på en man i centrala Hofors. Under dagen i dag fortsätter utredningen med bland annat förhör med de båda misstänkta tillsammans med offentliga förvarare. Då utredningen fortfarande är inne i ett tidigt skede finns inte mer information att lämna i ärendet just nu, säger förundersökningsledaren och kammaråklagaren Therese Stensson, i ett pressmeddelande.

Även polisen bekräftar att man just nu utreder händelsen som mord.

– En förundersökning är inledd gällande mord, säger Tobias Ahlén, presstalesperson vid polisen.

Senast på tisdag klockan 12.00 måste åklagaren besluta om de anhållna personerna ska begäras häktade eller inte.