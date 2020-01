Bekräftat: Tidigare Brynäs-spelaren klar för Djurgården: "Lämnat ett starkt avtryck"

Två gånger tidigare har Daniel Widing varit i Djurgården. Allra senast under en try out i inledningen av förra säsongen och dessförinnan säsongen 2010/11.

Nu är han alltså klar för Djurgården på nytt, något som Hockeynews avslöjade på onsdagen, och sedermera blev klart under torsdagen.

– Det finns många parametrar till varför vi tar in Daniel. För det första vilka dimensioner vi faller till korta med i spelet. Förutom disciplinen, som varit påtagligt, behöver vi förbättra insidespelet i anfallszonen och Daniel representerar den typen, säger Djurgårdens sportchef Joakim Eriksson till klubbens hemsida och fortsätter:

– Han har också bra fart, intensitet och tävlar hela tiden. Daniel har tidigare lämnat ett starkt avtryck i Djurgården, han har varit proffsig och varit väldigt omtyckt bland ledare och spelare.

Säsongens första halva har den numer 37-årige Widing spenderat i Luleå, där han spelat 12 matcher och på den tiden gjort ett mål.