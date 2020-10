Berlin bakom SAIK:s vändning – drömstart i Svenska cupen: "Viktigt för oss"

Villa Lidköping är solklar favorit i A-gruppen. Där bakom spås Hammarby och SAIK, tillsammans med Vetlanda, göra upp om den andra semifinalplatsen.

Den inledande matchen mellan Sandviken och Hammarby pekades därför ut som en nyckelmatch.

– Egentligen är väl alla matcher otroligt viktiga men det är klart att man vill ha en bra start. Det är viktigt för oss att vända matchen, så det tar vi med oss, säger SAIK:s lagkapten Daniel Berlin i Bandypuls sändning.

Det var just Berlin som var nyckeln när SAIK satte in det matchavgörande rycket efter paus, då laget vände 2–3 till 5–3. Först med ett fint förarbete till Dennis Henriksens 4–3 och kort därpå med en svepande och öppnande passning till Lucas Widman, som men kanon dundrade in 5–3.

Det i en underhållande match som bjöd på både heta känslor och en hel del tuffa dueller.

– Det är elitbandy så det ska väl få vara lite närkamper och hetsigt så länge man håller sig inom ramarna, säger Daniel Berlin.

Matchen inleddes annars med två omdiskuterade situationer – där SAIK tog en tidig ledning på en straff orsakad av David Pizzoni. Billigt, menade Hammarbykaptenen.

– Jag tycker jag stänger vägen in och han åker in i mig och kommer inte förbi, jag förstår inte varför det blir straff, sade Pizzoni i pausintervjun.

Kort därpå tecknade domare Anders Berg för straff för Hammarby åt andra hållet, men domartrion tog snabbt tillbaka det beslutet och valde istället frislag.

– Huvuddomaren dömde straff men linjespringaren tyckte det var utanför, så han dömde frislag istället, sade Pizzoni.

I klippet: Se straffsituationen och övriga höjdpunkter:

För att hoppet om en semifinal ska leva vidare för Hammarby är Hammarby nu näst intill piskat att vinna mot Villa Lidköping senare ikväll.

– Vi får inte hänga med huvudena för det här. Det finns grejer att utveckla och det finns grejer som är bra, säger Hammarbys anfallare David Jansson.

*****

MATCHFAKTA – Svenska cupen (Grupp A)

Sandviken–Hammarby 5–4 (1–2)

Mål: 1–0 (6, straff) Niklas Holopainen, 1–1 (19) Alexander Egorychev, 1–2 (30+1, hörna) Daniel Mossberg (Lucas Dalin), 2–2 (35) Rasmus Forslund, 2–3 (38) David Jansson (Pavel Bulatov), 3–3 (41) David Brodén (Lucas Widman), 4–3 (47) Dennis Henriksen (Daniel Berlin), 5–3 (51) Lucas Widman (Daniel Berlin), 5–4 (60+1) Ivan Lebedev (David Pizzoni).

Hörnor: 2–3.

Utvisningar: Sandviken 2x6, Hammarby 3x6.

Domare: Anders Berg